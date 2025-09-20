Sénégal: Matam - Les maires invités à descendre sur le terrain pour assister les victimes des inondations

Le député à l'Assemblée nationale, Banta Wagué, a invité, vendredi, les maires des différentes communes impactées par les inondations dans la région de Matam (nord) à "descendre sur le terrain pour assister les populations sinistrées".

"L'année dernière, à la même période, j'avais pris la pirogue pour sillonner des zones inondées à cause du débordement du fleuve. Par la suite, j'ai vu des maires faire la même chose. Ils doivent en premier prendre des initiatives de ce genre pour être au chevet des populations pour les assister", a estimé le parlementaire.

M. Wagué, par ailleurs coordonnateur départemental du parti PASTEF (pouvoir), a signalé lors d'une rencontre avec des journaliste que les populations "ne sentent pas encore la présence des maires, alors que ces derniers doivent être au côté des citoyens en cette période".

Selon lui, les administrés ont besoin de leur présence, parce qu'ils ont été élus par les populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"En tout cas je leur demande de venir auprès des familles, car avec les alertes données et les lâchers d'eau qui ont commencé, le risque d'inondations est grand", a-t-il dit.

Banta Wagué a en outre souligné que les maires doivent exprimer leurs besoins auprès des autorités pour que des moyens surtout logistiques soient mis à leur disposition afin de résoudre certains problèmes.