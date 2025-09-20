Sénégal: Matam - Les maires invités à descendre sur le terrain pour assister les victimes des inondations

20 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le député à l'Assemblée nationale, Banta Wagué, a invité, vendredi, les maires des différentes communes impactées par les inondations dans la région de Matam (nord) à "descendre sur le terrain pour assister les populations sinistrées".

"L'année dernière, à la même période, j'avais pris la pirogue pour sillonner des zones inondées à cause du débordement du fleuve. Par la suite, j'ai vu des maires faire la même chose. Ils doivent en premier prendre des initiatives de ce genre pour être au chevet des populations pour les assister", a estimé le parlementaire.

M. Wagué, par ailleurs coordonnateur départemental du parti PASTEF (pouvoir), a signalé lors d'une rencontre avec des journaliste que les populations "ne sentent pas encore la présence des maires, alors que ces derniers doivent être au côté des citoyens en cette période".

Selon lui, les administrés ont besoin de leur présence, parce qu'ils ont été élus par les populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"En tout cas je leur demande de venir auprès des familles, car avec les alertes données et les lâchers d'eau qui ont commencé, le risque d'inondations est grand", a-t-il dit.

Banta Wagué a en outre souligné que les maires doivent exprimer leurs besoins auprès des autorités pour que des moyens surtout logistiques soient mis à leur disposition afin de résoudre certains problèmes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.