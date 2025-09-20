Sénégal: Commerce - Le gel des importations d'oignon levé

20 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a levé le gel des importations d'oignon pour l'année 2025. L'annonce a été faite à travers une lettre circulaire publiée vendredi.

La campagne de commercialisation de l'oignon, rappelle le ministère du Commerce, est entrée en vigueur depuis le 25 janvier 2025 avec une production locale qui a couvert le marché national durant neuf mois.

Avec l'épuisement des stocks locaux constaté, la tutelle estime qu'il apparait nécessaire de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur.

A lire aussi : Importation précoce d'oignon : pénurie évitée, stock local en souffrance (2/2)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Dans cette optique, le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), en collaboration avec l'Interprofession oignon du Sénégal (IPOS), a pris la décision de lever la mesure de gel des importations d'oignons à partir du vendredi 19 septembre 2025 », informe la note publiée par le département du ministre Serigne Gueye Diop.

Dans cette perspective, il invite les services concernés à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de ladite mesure. Toutefois, la tutelle précise que les autorisations d'importation sont soumises à quota et sont valables jusqu'au 31 décembre 2025, délai de rigueur.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.