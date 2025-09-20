Sénégal: Commerce - Le gel des importations d'oignon levé

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a levé le gel des importations d'oignon pour l'année 2025. L'annonce a été faite à travers une lettre circulaire publiée vendredi.

La campagne de commercialisation de l'oignon, rappelle le ministère du Commerce, est entrée en vigueur depuis le 25 janvier 2025 avec une production locale qui a couvert le marché national durant neuf mois.

Avec l'épuisement des stocks locaux constaté, la tutelle estime qu'il apparait nécessaire de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur.

« Dans cette optique, le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), en collaboration avec l'Interprofession oignon du Sénégal (IPOS), a pris la décision de lever la mesure de gel des importations d'oignons à partir du vendredi 19 septembre 2025 », informe la note publiée par le département du ministre Serigne Gueye Diop.

Dans cette perspective, il invite les services concernés à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de ladite mesure. Toutefois, la tutelle précise que les autorisations d'importation sont soumises à quota et sont valables jusqu'au 31 décembre 2025, délai de rigueur.