Sénégal: Diourbel face aux inondations - Le ministre de l'Hydraulique en visite pour des solutions durables

Selon un bulletin d'information, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dieye, a effectué une visite à Diourbel, accompagné de plusieurs responsables locaux et de directeurs d'agences comme l'ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal). La tournée a permis d'évaluer la situation des inondations et d'échanger avec les populations concernées.

Des solutions naturelles privilégiées pour le marché de Ndoumbé Diop

Au marché de Ndoumbé Diop, les commerçants ont partagé leurs préoccupations concernant les pertes économiques dues aux inondations. Dans le document, le ministre a assuré que l'État soutient toujours les personnes touchées et a insisté sur l'importance des « solutions basées sur la nature » pour faire face au problème. Il a précisé que des mesures à court terme seraient mises en oeuvre, tout en travaillant sur des solutions durables. Bien que le niveau de l'eau ait baissé au moment de la visite, des dépôts de boue restaient présents sur l'artère principale du marché.

Un nouveau bassin pour Keur Cheikh

À la station d'épuration de l'ONAS de Keur Cheikh, un représentant des sapeurs-pompiers a demandé que la station fonctionne en continu. Cependant, le responsable régional de l'ONAS a expliqué que ce n'était pas possible en raison de contraintes techniques, précise le bulletin. En réponse, une alternative a été proposée : l'aménagement d'un nouveau bassin pour recueillir une grande partie des eaux pluviales et ainsi soulager le réseau existant. Un prestataire sera désigné pour la réalisation de ce projet, nous fait savoir la même source.

Coordination des interventions à Mbacké

La visite s'est poursuivie à Mbacké, où le ministre a inspecté les bassins de Diamagueune et Ndiayène. Les habitants ont signalé que ces bassins, presque pleins, provoquaient des refoulements dans le réseau. Le ministre a recommandé de ne pas « emprisonner » l'eau et d'étudier la possibilité de créer des ouvertures pour un ruissellement naturel vers la vallée de la Sine.

Face à un autre problème soulevé par les populations, le coût élevé de la vidange, le ministre a annoncé qu'une réunion serait organisée à Dakar pour coordonner les interventions de l'ONAS et de la DPGI (Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations), lit-on dans le bulletin. Des concertations avec le préfet sont également prévues pour mettre en service la station de traitement des boues de vidange, actuellement inutilisée par crainte des nuisances olfactives.

Situation critique du bassin de Nguélémou à Touba

À Touba, la situation reste préoccupante au bassin de Nguélémou, d'après le bulletin. Malgré les efforts de pompage, le niveau de l'eau ne baisse pas. Les bassins de Pofdy et de Darou Rahman sont déjà pleins et refoulent leurs eaux vers le bassin de Keur Kabb, qui reçoit également les eaux pompées de Nguélémou. Ce phénomène accentue la pression sur le système de drainage, selon le document.