Gabon: Libreville - Législatives 2025 - Dr Alphonse Loumah Eyougha mobilise les habitants du carrefour Kanté

19 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par DRB

Fort de son expérience de médecin-pharmacien, Dr Alphonse Loumah Eyougha place la santé et l'avenir des jeunes au coeur de sa campagne pour les législatives du 27 septembre. Au carrefour Kanté à Libreville, il a rencontré une foule nombreuse pour présenter son bilan et ses engagements.

En campagne pour le 1er siège du 5e arrondissement de Libreville, le candidat de l'Union nationale a animé ce vendredi 19 septembre 2025 un meeting au carrefour Kanté. Sous le slogan « Agir pour la jeunesse, agir pour le 5e arrondissement », il a mis en avant son principal engagement : la promotion de la santé. Médecin-pharmacien et fondateur d'une clinique dans le 5e arrondissement, Dr Loumah Eyougha entend mettre son expérience au service des populations.

La rencontre a attiré une foule nombreuse, signe d'un réel engouement pour sa candidature. Soutenu par Michel Ongoundou Loundah, président du parti REAGIR, le candidat se présente comme un intellectuel engagé et un militant infatigable, reconnu pour sa lutte contre les produits illicites.

Partout où il passe, son message est clair et constant :

« Depuis plus de 50 ans, je me bats pour la démocratie et pour la dignité humaine. J'ai affronté le PDG quand il était intouchable, j'ai payé le prix de l'exil. Aux législatives, je ne viens pas avec des promesses, mais avec un bilan et une expertise. Envoyez à l'Assemblée nationale un homme de résultats, capable de transformer le combat de toute une vie en lois utiles au peuple », a-t-il déclaré.

Les élections législatives et locales sont prévues pour le 27 septembre 2025.

