Madagascar: Meurtre - Deux frères avouent avoir tué une femme

20 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un crime affreux a été perpétré mardi soir, dans la commune rurale de Masomeloka, dans le district de Mahanoro. Une femme a été assassinée par deux frères qui l'accusaient d'avoir ensorcelé leur mère.

Selon la déclaration du chef de fokontany, la mère des deux meurtriers présumés était tombée malade quelques jours avant son décès, mardi vers 20h30. Avant sa mort, elle aurait exprimé de vives suspicions à l'égard d'une voisine, qu'elle tenait pour responsable de son mal.

Peu après le décès, les deux fils se seraient rendus au domicile de la femme désignée. Munis d'un couteau, ils l'auraient poignardée à la tête.

Transportée au Centre de santé de base de niveau II (CSB II), la victime a succombé à ses blessures le lendemain matin, vers 9h30. À 10h15, les deux frères se sont présentés d'eux-mêmes à la brigade de gendarmerie de Masomeloka pour avouer leur acte. Ils ont été placés en garde à vue.

Face au risque de représailles, le commandant de compagnie de Vatomandry a ordonné leur transfert rapide vers cette ville. L'enquête est menée par la brigade de Masomeloka, sous la supervision de la compagnie de Vatomandry.

