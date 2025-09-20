Ile Maurice: Tevin Sithanen au centre des révélations

Après Rama Sithanen, son fils Tevin réclame à son tour Rs 50 millions à Gérard Sanspeur. Son parcours se retrouve aujourd'hui sous les feux des projecteurs.

Tevin Sithanen a étudié au collège Royal de Curepipe entre 1995 et 2001, puis à la London School of Economics and Political Science (LSE), où il a obtenu en 2006 un BSc (Honours) en Business Mathematics and Statistics. Il s'est ensuite formé auprès de l'ICAEW, organisation mondiale de référence pour les experts-comptables et a décroché en 2009 la qualification ACA en Chartered Accountancy.

Sur le plan professionnel, il a débuté chez Deloitte LLP à Londres en tant que Senior Associate (2006-2009), puis a exercé comme Equity Strategist au sein de la Standard Bank (2010-2011, Londres), avant de rejoindre IBI Corporate Finance by DC Advisory en qualité de Corporate Financier. Depuis 2014, il est CEO d'Elysium Capital, et depuis 2016, CEO d'Elysium Healthcare. Parallèlement à sa carrière, Tevin Sithanen a été actif sur le terrain politique, notamment au sein du Parti travailliste, lors de la dernière campagne électorale.

Mais son nom revient aujourd'hui dans l'actualité pour une toute autre raison : une bande sonore, publiée le 14 septembre, est désormais au coeur de l'affaire BoM-MIC-Menlo Park. Elle révèle un échange émaillé d'insultes et de propos crus, attribués au fils du gouverneur, tels que : «Nou ki kontrol partou aster»,«MIC dan nou lame», ou encore «Dad pou ** ** monn fini dir» dans une conversation avec Aditi Boolell et Stéphane Adam. Si ces deux derniers confirment qu'il s'agit bien de leur voix, Tevin Sithanen par le biais d'un communiqué émanant de ses hommes de loi, affirme que l'enregistrement lui est faussement attribué et le qualifie de «falsifié».

Licence bancaire

Mais au-delà de la bande sonore, de nouvelles révélations viennent mettre en lumière le rôle et les activités de Tevin Sithanen. Le vendredi 28 mars, sur Radio Plus, Rama Sithanen, a défendu son fils en répondant à une question liant Tevin Sithanen à l'affaire Menlo Park-MIC : «Tevin Sithanen figure en effet dans cette polémique.» Il a toutefois ajouté : «Il ne gère pas non plus des fonds et n'est pas un Fund Manager.»

À la suite d'une enquête où nous avons eu recours à l'OSINT (Open Source Intelligence) - une méthode utilisée à l'échelle mondiale par les journalistes et les enquêteurs pour analyser des informations accessibles publiquement - nous avons découvert qu'une compagnie, Infinity Group, mentionne sur son site web Tevin Sithanen comme membre du Board of Directors de Infinity Investment Management. Or, toujours selon les informations disponibles en ligne, Infinity Holdings «makes investments in the range of $25 million to $75 million investment per company.» Contacté, Tevin Sithanen n'a pas répondu à nos appels.

Quelques mois plus tard, lors de sa conférence de presse du 29 août dernier, Gérard Sanspeur a abordé un autre volet de l'affaire, évoquant l'influence d'une personne externe à la Banque de Maurice. Selon lui, cette personne aurait exercé une ingérence directe et répétée dans la gestion de l'institution, multipliant les interventions auprès de responsables, notamment par des messages WhatsApp adressés au First Deputy Governor.

Il a également affirmé que cette personne se rendait fréquemment au siège de la BoM, sans y occuper de fonction officielle, et qu'elle aurait tenté d'influencer certaines décisions, en particulier sur la licence bancaire accordée à la Bank of Africa ainsi que sur les discussions entourant la reprise de la Silver Bank. Dans sa plainte pour diffamation, dans laquelle il réclame Rs 50 millions de dommages, Tevin Sithanen rejette avec fermeté l'ensemble de ces allégations.