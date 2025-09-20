Cote d'Ivoire: Aviation civile internationale - L'IATA définit ses priorités avant la 42e Assemblée de l'OACI à Montréal

La 42e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) se tiendra du 23 septembre au 3 octobre 2025 à Montréal au Canada. En prélude à cette rencontre de l'Aviation, l'Association du transport aérien international (IATA) a briefé ses attentes de cette Assemblée aux médias. C'était le mercredi 17 septembre 2025 à l'occasion d'une rencontre d'information par téléconférence animée par le directeur général de l'IATA, Willie Walsh.

Le directeur général était accompagné de Marie Owens Thomsen, la vice-présidente principale en charge du développement durable et économiste en chef, et de Nick Careen, vice-président principal en charge des opérations, de la sûreté et de la sécurité.

Willie Walsh a expliqué la sécurité, la durabilité et l'efficience sont en tête des priorités de l'IATA. « Il est essentiel que nous obtenions un soutien plus ferme à la production de SAF et au régime CORSIA (Ndlr : Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale), qui sont les facteurs clés de l'engagement de l'aviation d'éliminer ses émissions nettes d'ici 2050 (zéro net) », a-t-il souligné.

Il est bon de rappeler que les normes mondiales au niveau de l'aviation civile internationale sont pour la plupart mises au point par les gouvernements dans le cadre de l'OACI. Celles-ci sont cruciales pour assurer des opérations aériennes sûres, efficientes et de plus en plus durables dans le monde.

De nombreux sujets clés sont à l'ordre du jour, notamment la durabilité, la sécurité et les questions de consommation. L'IATA s'attend à ce que ses efforts pour que n marché du Carburant d'aviation durable (SAF : Sustainable aviation Fuel) soit fonctionnel. Mais aussi que les mesures économiques soient améliorées pour favoriser la production du SAF.

Il s'agira également de maintenir une meilleure coordination entre les autorités militaires et de l'aviation civile pour fournir aux compagnies aériennes de l'information sur le risque en temps opportun. L'IATA souhaite, entre autres, que les Etats réaffirment leur engagement à faire du CORSIA un réel succès. Et qu'ils renforcent la coordination parmi les agences de réglementation des télécommunications et de l'aviation pour assurer la sécurité des vols.

L'IATA estime que si l'Oaci et ses États membres s'y engagent avec détermination, ces priorités pourraient accélérer considérablement la transition de l'aviation vers la neutralité carbone et améliorer la sécurité et enrichir l'expérience de voyage.