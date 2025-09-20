Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insalubrité - Un concours pour désigner le quartier le plus propre de Pointe-Noire

20 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

La Fondation Congo Assistance (FCA), en partenariat avec la direction générale de l'Assainissement et la mairie de Pointe-Noire, organise un concours de lutte contre l'insalubrité visant à récompenser le quartier le plus propre de la ville. Baptisé « Quartier propre », ce concours qui a lieu du 20 septembre au 20 décembre prochain va permettre de maintenir les rues et les quartiers de la ville océane dans un état de propreté permanent.

Les problématiques de la salubrité urbaine doivent être une préoccupation de tous les citoyens et non du seul ressort des autorités publiques ainsi que des associations dévouées. C'est dans ce sens que la FCA et la direction générale de l'Assainissement ainsi que la mairie de Pointe-Noire ont pensé organiser le concours « Quartier propre » pour primer tous ceux qui concourent à maintenir un cadre de vie décent.

Pendant trois mois, les habitants des six arrondissements de la ville océane vont devoir se mobiliser activement afin de rendre leurs quartiers plus propres, vivables et attractifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Organisée sous le haut patronage du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, cette activité a pour objectif d'inciter la population à s'engager non seulement dans cette dynamique de propreté et d'embellissement mais également à renforcer l'engagement collectif pour un environnement sain et agréable. Elle vise également à encourager la participation communautaire et à renforcer le sens du devoir civique, tout en sensibilisant les jeunes à l'importance de l'environnement et de l'engagement social dans le but de créer un impact durable sur la qualité de vie des habitants.

Notons qu'il s'agit là du début d'un mouvement plus vaste pour faire de Pointe-Noire et plus largement du Congo un modèle en matière de gestion des déchets et de protection de l'environnement.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.