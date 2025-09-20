Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insalubrité - Un concours pour désigner le quartier le plus propre de Pointe-Noire

La Fondation Congo Assistance (FCA), en partenariat avec la direction générale de l'Assainissement et la mairie de Pointe-Noire, organise un concours de lutte contre l'insalubrité visant à récompenser le quartier le plus propre de la ville. Baptisé « Quartier propre », ce concours qui a lieu du 20 septembre au 20 décembre prochain va permettre de maintenir les rues et les quartiers de la ville océane dans un état de propreté permanent.

Les problématiques de la salubrité urbaine doivent être une préoccupation de tous les citoyens et non du seul ressort des autorités publiques ainsi que des associations dévouées. C'est dans ce sens que la FCA et la direction générale de l'Assainissement ainsi que la mairie de Pointe-Noire ont pensé organiser le concours « Quartier propre » pour primer tous ceux qui concourent à maintenir un cadre de vie décent.

Pendant trois mois, les habitants des six arrondissements de la ville océane vont devoir se mobiliser activement afin de rendre leurs quartiers plus propres, vivables et attractifs.

Organisée sous le haut patronage du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, cette activité a pour objectif d'inciter la population à s'engager non seulement dans cette dynamique de propreté et d'embellissement mais également à renforcer l'engagement collectif pour un environnement sain et agréable. Elle vise également à encourager la participation communautaire et à renforcer le sens du devoir civique, tout en sensibilisant les jeunes à l'importance de l'environnement et de l'engagement social dans le but de créer un impact durable sur la qualité de vie des habitants.

Notons qu'il s'agit là du début d'un mouvement plus vaste pour faire de Pointe-Noire et plus largement du Congo un modèle en matière de gestion des déchets et de protection de l'environnement.