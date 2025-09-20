Dans le cadre de la campagne de la candidature de Firmin Édouard Matoko au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs du Congo a effectué une visite officielle en République d'Haïti, les 17-18 septembre.

La ministre congolaise a été porteuse d'un message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, au gouvernement du Conseil présidentiel de transition. Elle a été accueillie au Cap-Haïtien par son homologue Patrick Delatour à qui elle a remis la requête officielle sollicitant le soutien d'Haïti à la candidature de son compatriote au poste de directeur général de l'Unesco pour la période 2025-2029.

Cette mission placée sous le signe du respect, du dialogue et d'un engagement commun pour une culture vivante et partagée, au coeur des idéaux de l'Unesco, a permis à Firmin Édouard Matoko de présenter les priorités de son programme de la mise en place de l'Unesco du futur en appui des voix des États insulaires et des pays en développement qui doivent être pleinement entendues et intégrées dans l'élaboration des politiques mondiales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de ces échanges approfondis, les deux ministres, attachés au multilatéralisme et à la diversité culturelle dont leurs deux pays respectifs restent ouverts à la défense de leurs intérêts immédiats, ont exploré les voies d'une coopération culturelle renforcée autour des industries culturelles et créatives, de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, de la valorisation des archives, et tant d'autres projets artistiques et éducatifs conjoints en vue de renforcer les valeurs fondatrices de l'Unesco.

Entre deux séances de travail, durant cette mission, la délégation congolaise a vécu également de moments forts avec une visite guidée de sites tels que la Citadelle La Ferrière, le Palais Sans-Souci, les Archives nationales, une école de musique... Autant de lieux emblématiques qui incarnent la mémoire et la créativité haïtienne. Haïti, un des tous premiers signataires de l'Acte constitutif de l'Unesco.