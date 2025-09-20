Nigeria: Levée de l'état d'urgence dans l'État pétrolier de Rivers

20 Septembre 2025
Radio France Internationale

L'état d'urgence a été levé, mercredi 17 septembre à minuit, dans l'État pétrolier nigérian de Rivers, six mois après la nomination d'un administrateur par le président Bola Tinubu. Une décision prise pour apaiser la situation politique dans cet État fédéré du sud du pays.

Dans l'État pétrolier de Rivers, une lutte de pouvoir entre le gouverneur élu, Siminalayi Fubara, et son prédécesseur, Nyesom Wike - tous deux membres de l'opposition -, avait débouché sur des violences politiques.

Après l'expiration de l'état d'urgence, le gouverneur élu Siminalayi Fubara a fait son retour à la tête de l'État, devant une petite foule de soutiens. L'administrateur nommé par Bola Tinubu, un vice-amiral à la retraite, lui a rendu son siège, estimant avoir « rempli le mandat qui lui avait été confié » par le président nigérian et « ramené le calme et la sécurité » dans l'État de Rivers.

Après son départ, l'ancien gouverneur est bien sûr fragilisé, plus soumis à l'autorité d'Abuja. Depuis plusieurs mois, le président Bola Tinubu est accusé de manoeuvrer pour faire disparaître l'opposition, et notamment le Parti démocrate populaire dont Siminalayi Fubara est membre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'utilisation de l'état d'urgence pour suspendre les pouvoirs des élus locaux, dans l'État pétrolier, a fait polémique au Nigeria. Des élections locales ont même été organisées, pendant cette période, permettant à l'APC, le parti présidentiel, de remporter la majorité des sièges de l'Assemblée locale pour la première fois de son histoire.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.