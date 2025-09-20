Sénégal: Le gouvernement annonce la levée du gel des importations d'oignons (officiel)

Dakar — Le gouvernement a annoncé, vendredi, la levée du gel des importations d'oignons, qu'il avait prise le 25 janvier dernier via l'Agence de régulation des marchés (ARM), a-t-on appris de source officielle.

"(...) le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'Agence de régulation des marchés (ARM), en collaboration avec l'Interprofession oignon du Sénégal (IPOS), a pris la décision de lever la mesure de gel des importations d'oignons à partir du vendredi 19 septembre 2025", indique un communiqué parvenu à l'APS.

La mesure du gel des importations d'oignons avait été prise afin de permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs stocks.

Avec l'épuisement des stocks locaux constaté, le ministère en charge du Commerce a ainsi jugé "nécessaire de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché Intérieur", en levant la mesure de gel des importations d'oignons, souligné le communiqué.

D'après le texte, la campagne de commercialisation de l'oignon entrée en vigueur depuis le 25 janvier 2025 avec une production locale a permis de couvrir le marché national durant neuf mois.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce précise toutefois que les autorisations d'importation sont soumises à quota et sont valables jusqu'au 31 decembre 2025, délai de rigueur.

Dans cette perspective, le gouvernement invite les acteurs à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de la mesure de la levée du gel des importations et du respect des procédures d'autorisations d'importation d'oignons, précise le communiqué.