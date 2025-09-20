Sénégal: Diourbel - Plaidoyer pour le bitumage de la route Ndoulo-Dankh Sène-Ndindy

Diourbel — Le maire de la commune de Dankh Sène, une localité du département de Diourbel (centre), a plaidé samedi pour le bitumage de la route Ndoulo-Dankh Sène-Ndindy, longue de 21 kilomètres, afin de désenclaver la localité et de faciliter la mobilité des populations.

"Depuis plusieurs années, nous sollicitons le bitumage de ce tronçon. Au nom des populations de Dankh Sène, je lance un appel aux plus hautes autorités pour la réalisation de cette infrastructure routière", a dit Abdoulaye Sène dans un entretien avec des journalistes.

L'aménagement de cette voie permettra, selon lui, aux habitants de Dankh Sène de rallier Diourbel et Ndindy sans difficulté, ajoutant qu'en période d'hivernage, la piste devient impraticable par endroits à cause des eaux pluviales, occasionnant ainsi d'énormes difficultés de déplacement entre les localités.

Le maire de la commune de Dankh Sène a en outre sollicité l'extension du réseau électrique aux huit villages de la commune, qui ne sont pas encore raccordés.