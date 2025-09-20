Sénégal: Diourbel - Plaidoyer pour le bitumage de la route Ndoulo-Dankh Sène-Ndindy

20 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le maire de la commune de Dankh Sène, une localité du département de Diourbel (centre), a plaidé samedi pour le bitumage de la route Ndoulo-Dankh Sène-Ndindy, longue de 21 kilomètres, afin de désenclaver la localité et de faciliter la mobilité des populations.

"Depuis plusieurs années, nous sollicitons le bitumage de ce tronçon. Au nom des populations de Dankh Sène, je lance un appel aux plus hautes autorités pour la réalisation de cette infrastructure routière", a dit Abdoulaye Sène dans un entretien avec des journalistes.

L'aménagement de cette voie permettra, selon lui, aux habitants de Dankh Sène de rallier Diourbel et Ndindy sans difficulté, ajoutant qu'en période d'hivernage, la piste devient impraticable par endroits à cause des eaux pluviales, occasionnant ainsi d'énormes difficultés de déplacement entre les localités.

Le maire de la commune de Dankh Sène a en outre sollicité l'extension du réseau électrique aux huit villages de la commune, qui ne sont pas encore raccordés.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.