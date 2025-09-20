Sénégal: Velingara - Un arrêté préfectoral interdit la sortie du Kankourang dans le département

Kolda — Le préfet de Vélingara, dans la région de Kolda (sud), a pris un arrêté en date du 16 septembre un arrêté interdisant la sortie du Kankourang sur l'ensemble du du département.

Dans la décision préfectorale dont l'APS a eu connaissance, Thierno Souleymane Sow a avancé comme motif le 'trouble à l'ordre public" et averti que "toute violation de cette interdiction est passible des sanctions prévues par les lois et règlements".

Cette mesure intervient une semaine après la mort par arme blanche d'un jeune lors de la sortie du Kankourang dans la commune de Vélingara. Le présumé meurtrier, qui avait pris la fuite, a finalement été interpellé en Gambie.

Après cet incident, les habitants de Velingara ont en masse plaidé en faveur de l'interdiction de la sortie du Kankourang dans le département où, l'année dernière, à la même période, un incident similaire a eu lieu dans le village de Sare Thially.