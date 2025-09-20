Sénégal: Dankh Sène - Une association prime les meilleurs élèves et remet un don de médicaments au poste de santé

Diourbel — L'Association des ressortissants de la commune de Dankh Sène (ARCODAS), commune rurale située dans le département de Diourbel (centre), a primé, samedi, les meilleurs élèves de l'école élémentaire et remis un don de médicaments au poste de santé, à l'occasion des festivités marquant les 72 heures de l'association, a constaté l'APS.

"Nous avons organisé ces 72 heures pour perpétuer la tradition de nos aînés, qui ont créé cette association. Pour cette année, nous avons primé trois meilleurs élèves de chaque classe de l'école élémentaire", a déclaré le président de la cellule des jeunes de l'ARCODAS, Khadim Diop.

Il a également fait savoir que l'association a procédé à une campagne de reboisement qui a permis de planté une centaine d'arbres dans la commune, ainsi qu'à un don de médicaments au poste de santé.

Dans le même temps, l'ARCODAS a offert des exemplaires du Coran et des nattes à deux écoles coraniques de la localité.

"Nous avons l'ambition, dans l'avenir, de mettre en place une ferme agricole pour booster l'économie locale et renforcer la sécurité alimentaire", a annoncé Khadim Diop, soulignant que ce projet vise aussi à lutter contre le phénomène de l'exode rural et à encourager le retour des fils du terroir dans leur village.