Sénégal: Mabouba Diagne - 'L'importation de plus d'un million de tonnes de riz blanc par an creuse davantage le déficit de la balance commerciale'

20 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le Sénégal continue d'importer en moyenne 1,3 million de tonnes de riz blanc par an, a affirmé, samedi, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, malgré les avancées notées pour baisser cette tendance.

"Nous devons avoir la lucidité de reconnaître les défis qui persistent. Malgré les avancées, le Sénégal continue d'importer en moyenne 1,3 million de tonnes de riz blanc par an, creusant davantage le déficit de la balance commerciale", a-t-il signalé.

Le ministre s'exprimait à l'occasion d'un atelier-bilan de la Saison sèche chaude (SSC) 2025 au cours duquel un contrat-programme a été signé entre le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) et le Comité interprofessionnel de la filière riz du Sénégal (CIRIZ).

Cette rencontre est organisée par la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) en collaboration avec le CIRIZ.

Dans un contexte international marqué par l'incertitude, où certains grands exportateurs deviennent importateurs, cette dépendance oblige le Sénégal à un sursaut collectif, a estimé le ministre.

"C'est précisément ce tournant que le gouvernement est en train d'opérer ; passer d'une logique de soutien dispersé à une dynamique intégrée, structurée et durable", a-t-il souligné.

Dans sa communication, Mabouba Diagne a annoncé que l'État prendra des mesures visant à sécuriser le marché local.

"Parmi les actions prioritaires, l'État prendra des mesures pour la sécurisation du marché local par la mise en place d'un dispositif de triangulation des informations portant sur les importations et la production locale de riz, en étroite coordination avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, et l'ensemble des importateurs concernés", a-t-il annoncé.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le Directeur général de la SAED, Alassane Bâ, le président du CIRIZ, Ousseynou Ndiaye, des producteurs de la vallée, entre autres, ont pris part à cet atelier.

