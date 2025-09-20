Sénégal: Matam - Le PNLP octroie un lot de 5 000 moustiquaires imprégnés aux districts sanitaires de la région

Matam — Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a procédé, samedi, à la remise de 5 000 moustiquaires imprégnés à la préfète de Matam (nord), Tening Faye, destinés aux personnes résidant dans des zones menacées par les inondations, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, nous recevons un lot de 5 000 moustiquaires destinés principalement à la prise en charge des sinistrés éventuels qu'on risquerait d'avoir avec les inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Dans la région de Matam, on se prépare à avoir des débordements avec les eaux en provenance de Manantali", a déclaré l'autorité administrative.

S'exprimant au cours de la cérémonie de remise de ces moustiquaires, elle a signalé que toute la population vivant le long du Dandé Mayo est exposée à ce risque d'inondations.

Dans des situations pareilles, la santé ne peut rester en rade dans la prise en charge holistique, car les stagnations d'eau profitent au développement de larves pouvant être à l'origine de la prolifération de cas de paludisme, a-t-elle souligné.

"Le département de Matam étant dans une phase pré-élminatoire du paludisme, on ne voudrait pas que les inondations viennent anéantir les résultats positifs déjà obtenus dans la prise en charge de cette maladie. Nous sommes donc dans la riposte pour pouvoir faire face et réduire les impacts néfastes des inondations chez les populations", a fait savoir Tening Faye.

La préfète de Matam a en outre précisé que le lot de moustiquaires sera stocké dans les districts de Matam et de Thilogne.

Pour sa part, le docteur Aliou Thiongane, Coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'anticipation d'éventuels problèmes d'inondations liés à la crue du fleuve Sénégal dans la région de Matam.

"Nous sommes venus à Matam sur instruction du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, au nom du PNLP, pour apporter un soutien à la lutte contre les maladies vectorielles, le paludisme en particulier. L'outil le plus efficace pour se prémunir de cette maladie reste l'utilisation du moustiquaire imprégné d'insecticide", a rappelé le médecin.