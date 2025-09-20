Sénégal: Saint-Louis - Mabouba Diagne salue les résultats agricoles 'historiques' de la SSC

Saint-Louis — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a salué, samedi, les résultats agricoles historiques enregistrés durant la Saison sèche chaude (SSC) 2025, particulièrement au niveau de la Vallée du fleuve Sénégal.

"Les résultats historiques enregistrés durant la Saison sèche chaude 2025, particulièrement dans la Vallée du fleuve Sénégal, en dépit des nombreuses difficultés rencontrées par les acteurs de la filière agricole, illustrent la capacité de notre pays à franchir un tournant décisif sur la voie de l'autosuffisance en riz", s'est-il félicité.

Il a notamment rappelé que la Stratégie de souveraineté alimentaire (SSA 2025-2034) fixe des jalons clairs et audacieux, conformes aux orientations déclinées dans l'Agenda national de transformation - Sénégal 2050.

Ceux-ci portent, entre autres, sur l'intensification des chaînes de valeur agricoles, l'accroissement de la résilience des territoires et la réduction drastique de la dépendance aux importations; selon lui.

Le ministre s'exprimait à l'occasion d'un atelier-bilan de la Saison sèche chaude (SSC) 2025 au cours duquel un contrat-programme a été signé entre le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) et le Comité interprofessionnel de la filière riz du Sénégal (CIRIZ).

Cette rencontre est organisée par la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) en collaboration avec le CIRIZ.

Soulignant la place centrale qu'occupe la riziculture dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, Mabouba Diagne a indiqué que les ressources naturelles, les terres aménageables et les infrastructures existantes offrent ainsi un potentiel exceptionnel au développement de cette filière agricole.

Il a en outre fait savoir que cet atelier s'inscrit pleinement dans la dynamique de rupture et répond aux instructions et orientations données par monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2025-2026, tenu le 15 avril 2025 à Dakar.

Cet atelier a été également une occasion pour le directeur du développement de la SAED, Abou Sall, de présenter un bilan détaillé de la Saison sèche chaude 2025.

"Pour la production de cette Saison sèche chaude (SSC), on a eu à récolter 45 384 hectares avec un rendement moyen de 6,71 tonnes à l'hectare. Ce qui nous donne une production moyenne de 303 988 tonnes de paddy", a-t-il relevé, soulignant que la a augmenté de 40% par rapport à l'année dernière.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le directeur général de la SAED, Alassane Bâ, le président du Comité interprofessionnel de la filière riz du Sénégal (CIRIZ), producteurs de la vallée, entre autres, ont pris part à cet atelier.