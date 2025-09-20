Sénégal: Casamance - Un officiel appelle à consolider les acquis de la paix dans la région

Ziguinchor — L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsèny Bangoura, a lancé un appel à la consolidation durable de la paix en Casamance, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, organisée samedi à Ziguinchor par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USOFORAL).

Lors de la cérémonie qu'il a présidée, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a salué l'engagement "constant" de la société civile, en particulier des femmes organisées autour d'USOFORAL, dans le processus de paix entamé depuis plusieurs années dans cette région qui était longtemps affectée par un conflit armé.

"La paix que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'efforts conjoints de l'État, des communautés et des organisations de base. Elle doit être consolidée par des actions continues, structurées et inclusives", a déclaré l'adjoint au gouverneur au Ziguinchor.

Il a également rappelé que le Plan "Diomaye pour la Casamance" lancé par le gouvernement vise à accompagner le retour des déplacés, à soutenir la reconstruction et à renforcer le tissu économique et social.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La paix ne saurait être durable sans le développement. C'est pourquoi nous travaillons à garantir les conditions d'un retour digne et sécurisé des populations ", a-t-il ajouté.

Cette édition de la Journée de la paix a réuni des représentants de la société civile, des jeunes, des leaders communautaires, des experts nationaux et internationaux ainsi que des partenaires techniques.

La coordinatrice d'USOFORAL, Seynabou Male Cissé, a souligné que cette célébration est aussi un moment de reconnaissance pour les femmes rurales qui, depuis des décennies, oeuvrent discrètement mais efficacement à la réconciliation et à la cohésion sociale.

"Les femmes se sont battues, sans bruit, dans les foyers, les villages et les communautés. Elles ont jeté les bases du vivre-ensemble. Aujourd'hui, nous voulons que leur rôle soit reconnu à sa juste valeur dans les mécanismes de paix ", a-t-elle plaidé.

Deux panels portant sur les dynamiques de paix en Afrique de l'Ouest, la situation en Casamance, ont ponctué la journée de célébration.

Les autorités ont réitéré leur volonté de maintenir le cap vers une paix définitive par le renforcement du dialogue, la participation communautaire et le développement local.