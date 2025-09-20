Afrique: Le Sénégal va affronter le Maroc, à 17 heures GMT, pour une place qualificative au Mondial FIFAe

Dakar — L'équipe eFootball Console du Sénégal va affronter celle du Maroc, ce samedi, à 17 heures GMT, en finale dans un match comptant pour les qualifications africaines à la prochaine coupe du monde FIFAe, a appris l'APS de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Le Mondial FIFAe est une compétition officielle d'eSport organisée par la FIFA, dont la deuxième édition aura lieu en Arabie Saoudite en décembre prochain.

Les qualifications africaines pour le Mondial de FIFAe dans la catégorie eFootball Console ont démarré mercredi dernier avec seize équipes.

Le Sénégal était logé dans la poule B avec l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, les Comores l'Egypte, Madagascar, le Nigeria, et les Seychelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La poule A a mis aux prises le Ghana, la Libye, le Maroc, Maurice, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe.

L'équipe sénégalaise, composée de Haddiyatou Lahi Diouf (Momojuve) et Mamadou Mansour Diop (Mmd9th), est entraînée par Mohamed Ibn Abdalah Diouf (Miad).

Les eLions du Sénégal ont dominé les phases de poules aller et retour de ces éliminatoires, et ont terminé à la tête de leur groupe avec 37 points.

Le Sénégal présentera deux autres équipes en eFootball Mobile et Rocket League (jeu vidéo), lors des qualifications qui auront lieu au mois d'octobre.