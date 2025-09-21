Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 septembre 2025

revue de presse

Guinée : Référendum sous contrôle sécuritaire et surveillance régionale

Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) de Guinée a interdit toute circulation sur l’ensemble du territoire national ce dimanche 21 septembre, jour du référendum constitutionnel, tandis que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a dépêché une mission technique pour suivre le scrutin.

L’arrêté signé par le ministre Ibrahima Kalil Condé, rend la mesure effective de 6h00 à 18h00 et concerne tous les véhicules automobiles, motos et tricycles. L’objectif est d’assurer le bon déroulement du vote et de renforcer la sécurité publique.

Seuls les véhicules des Forces de défense et de sécurité, les ambulances et les engins de secours sont exemptés. Des laissez-passer exceptionnels peuvent être délivrés par le Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-S.I), chargé de l’application stricte de cette décision. (Source apanews)

Madagascar : Vague d’indignation après l’arrestation de deux conseillers municipaux d’Antananarivo

À Madagascar, les deux élus, Alban « Babà » Rakotoarisoa et Clémence Raharinirina, ont été placés sous contrôle judiciaire vendredi 19 septembre après une plainte déposée par le Sénat. Leur interpellation, jugée arbitraire par les organisations de la société civile, relance le débat sur la liberté d’expression et sur la répression des contestations.

Jeudi, munis de bidons jaunes et de lampes solaires, Alban « Babà » Rakotoarisoa et Clémence Raharinirina, élus de l’opposition à la mairie de la capitale, se rendent devant le Sénat. Ils réclament que les parlementaires assument leurs responsabilités face aux coupures d’eau et d’électricité devenues invivables pour la population. (Source RFI)

AIEA : Le Togo rejoint l’organe décisionnel de l’énergie atomique

Le Togo a été élu vendredi au Conseil des Gouverneurs de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), à l’occasion de la 69ᵉ conférence générale qui s’est tenue à Vienne (Autriche), siège de l’Agence.

Le pays siègera aux côtés d’États tels que l’Arabie Saoudite, le Portugal, la Roumanie ou encore la Jordanie.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a salué cette élection et a adressé ses remerciements aux pays qui ont soutenu la candidature du Togo. (Source togonews)

Un journaliste de la chaîne publique flamande interdit de séjour au Rwanda pour les Mondiaux de cyclisme

Spécialiste des questions africaines, Stijn Vercruysse avait réalisé, par le passé, des reportages critiques sur le pays dirigé par Paul Kagame, un président à la gouvernance autoritaire.

Stijn Vercruysse ne couvrira pas les championnats du monde de cyclisme, qui se déroulent du dimanche 21 septembre au dimanche 28 septembre, au Rwanda.

Ce journaliste de la Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), la chaîne publique flamande de radio-télévision, a été empêché d’embarquer dans un avion de la compagnie Brussels Airlines à destination de Kigali, à la suite d’une interdiction prononcée par les autorités rwandaises. (Source Le Monde Afrique)

Adhésion officielle de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) à l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté

La BOAD rejoint officiellement l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une coalition internationale créée lors du G20 de 2024. Cette adhésion, officialisée le 15 septembre, permet à l’institution bancaire ouest-africaine de contribuer à l’objectif ambitieux de faire bénéficier 500 millions de personnes de programmes de transferts monétaires d’ici 2030.

La BOAD est l’institution commune de financement du développement des États de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), qui a pour ambition de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest en finançant des projets prioritaires de développement. (Source Afrik.com)

La Kényane Beatrice Chebet, reine du 5 000 m mondial

Déjà titrée sur 10 000 m à Tokyo, la Kényane Beatrice Chebet a été sacrée samedi soir championne du monde du 5 000 m en 14:54.36, réalisant le premier doublé 5 000–10 000 m depuis 2011.

Championne olympique et détentrice du record du 5 000 m (13:58.06), Chebet a devancé sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre (14:05.07), et l’Italienne Nadia Battocletti, vice-championne du monde et vice-championne olympique du 10 000 m (14:55.42). (Source Beninwebtv)

Afrique du Sud : Manifestation contre l'accord migratoire entre Washington et l'ESwatini

En colère contre l’accord migratoire conclu entre leur pays et les États-Unis, des manifestants pro-démocratie d’ESwatini ont battu le pavé vendredi devant l’ambassade américaine à Pretoria, en Afrique du Sud.

Ils s’opposent à l’accueil par leur pays, des migrants expulsés des États-Unis. L’argent promis par Washington dans le cadre de cet accord irrite aussi les manifestants. (Source Africanews)

Élimination du trachome au Sénégal : Le ministère de la Santé célèbre une victoire

Dr Samba Cor Sarr, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, s’est réjoui des actions menées dans 24 districts sanitaires et qui ont permis d’éliminer le trachome au Sénégal depuis le 15 juillet dernier. Il s’exprimait avant-hier à Dakar lors de la cérémonie officielle d’élimination du trachome.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé son élimination au Sénégal le mardi 15 juillet 2025. Ainsi, notre pays sort de la liste rouge des pays touchés par cette pathologie. Le trachome est une maladie des yeux due à une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. Il constitue la principale cause infectieuse de cécité dans le monde.

Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique (Mshp), Dr Samba Cor Sarr, les actions menées dans 24 districts sanitaires, couvrant 2,8 millions de Sénégalais, ont eu un impact décisif non seulement dans l’élimination de la maladie, mais aussi dans la réduction significative des cas de cécité évitable sur l’ensemble du territoire national. (Source Le Soleil)

Gabon : Libreville, hôte du 1er congrès africain d’urologie les 6 et 7 octobre 2025

Le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) a annoncé la participation de ses médecins au 1er Congrès de la Société Africaine d’Urologie (SAUGURE), prévu du 6 au 7 octobre 2025 à l’Hôtel Boulevard Acaé de Libreville. L’événement, qui sera couplé à la 2ème Journée d’Urologie d’Afrique Centrale, constitue une première dans la région et s’annonce comme un rendez-vous scientifique majeur.

Cette rencontre réunira des experts venus de plusieurs pays africains afin de débattre des nouvelles avancées médicales, de partager des expériences cliniques et de mettre en lumière des innovations dans la prise en charge des pathologies urologiques. Elle sera également l’occasion de renforcer la coopération entre praticiens de la sous-région et d’harmoniser les pratiques médicales autour de problématiques communes. (Source GabonMediaTime)

Le Maroc impose un visa sur de nombreux pays

Du point de vue de l’organisation de la Coupe africaine des nations (CAN 2025), le Maroc a décidé d’imposer un visa temporaire appelé E-Visa Special Can (AEVM) aux pays participants, y compris des pays généralement exemptés de visa d’entrée, y compris la Tunisie.

Cette mesure exceptionnelle entrera en vigueur du 25 septembre 2025 au 26 janvier 2026. Objectif : superviser le flux massif de supporters attendus pour l’édition 35ᵉ de la Coupe africaine des nations (Can 2025), que le Maroc hébergera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et renforcera les systèmes de sécurité. Le visa électronique permettra une meilleure surveillance des entrées sur le territoire et aidera à garantir le bon fonctionnement de la concurrence, à faire savoir aux autorités marocaines. (Source marocpresse)