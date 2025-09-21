Algérie: Boughali félicite Djamel Sedjati pour sa médaille d'argent aux championnats du monde d'athlétisme

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a adressé, samedi ses "chaleureuses félicitations" à l'athlète algérien Djamel Sedjati pour l'exploit historique qu'il a réalisé lors des championnats du monde d'athlétisme de Tokyo (Japon).

"La fierté de l'Algérie se renouvelle. J'adresse mes plus chaleureuses félicitations au champion Djamel Sedjati pour son remarquable exploit mondial en remportant la médaille d'argent au 800 mètres des championnats du monde Tokyo-2025", a écrit M. Boughali sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

Il a jouté qu'il s'agit d'"un accomplissement prestigieux qui hisse haut le drapeau algérien et confirme le leadership de notre jeunesse dans les domaines du défi et de l'excellence".

