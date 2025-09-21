Afrique: Ligue des Champions - 1er Tour préliminaire (aller) - Le FC Fosse (LBR) et le MC Alger se neutralisent (0-0)

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

MONROVIA — Le MC Alger a obtenu un précieux nul en déplacement face à la formation libérienne du FC Fosse (0-0) samedi à Monrovia, en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de football.

La manche retour aura lieu entre le 26 et le 28 septembre au stade Ali Amar de Douéra (Alger).

En cas de qualification, le MCA sera opposé au vainqueur de la rencontre opposant la formation camerounaise de Colombe Sportive aux Sénégalais de l'ASC Jaraaf. Le match aller aura lieu à l'extérieur les 17-19 octobre, alors que la manche retour se jouera à Alger les 24-26 octobre.

Un peu plus tôt, l'autre représentant algérien en Ligue des champions, la JS Kabylie, a dominé la formation ghanéenne du FC Bibiani Gold Stars sur le score de 2 à 0, mi-temps (1-0) en match aller disputé à Accra.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Merghem (20') et Sarr (70') pour la JSK.

La rencontre retour se déroulera entre le 26 et le 28 septembre au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi-Ouzou.

En cas de qualification pour le second tour, la JS Kabylie jouera son match aller à l'extérieur (17-19 octobre) face au qualifié de la double confrontation entre East End Lions du Sierra Leone à la formation tunisienne de l'US Monastir.

Le match retour se disputera à Tizi-Ouzou (24-26 octobre).

