Algérie: Ligue 1 Mobilis - La JSS domine l'USMA (1-0) et rejoint le MBR et l'OA en tête du classement

ALGER — La JS Saoura a rejoint le MB Rouisset et l'Olympique Akbou en tête du classement de Ligue 1 Mobilis de football, en battant l'USM Alger (1-0), samedi soir au stade du 20-Août 1955 de Béchar, pour le compte de la cinquième journée, marquée également par le nul concédé à domicile par l'USM Khenchela et le MC El Bayadh sur le même score d'un but partout, respectivement contre l'ES Ben Aknoun et le CR Belouizdad.

Les Bécharois ont fait la différence d'entrée de jeu, grâce à leur attaquant Mohamed Amine Hammia, ayant trouvé le chemin des filets dès la 7e minute de jeu, permettant à son équipe de porter son capital à dix points et de rejoindre ainsi les actuels co-leaders du championnat, le MBR et l'OA, ayant remporté eux aussi de précieux succès au cours de cette cinquième journée, respectivement (3-0) contre l'ES Sétif et (2-1) face au Paradou AC.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, les clubs algérois ES Ben Aknoun et CR Belouizdad avaient réussi à ramener un précieux point de leurs déplacements respectifs chez l'USM Khenchela et le MC El Bayadh.

L'Etoile avait commencé par concéder l'ouverture du score sur une réalisation de Boumechra (61e), avant d'arracher l'égalisation par le "vétéran" Abderrahmane Hachoud (84e), alors que le Chabab avait longuement mené à El Bayadh, grâce à son buteur Albanais Endri Cekici (52e), avant de se faire rejoindre au score par Bouhakak (84e).

Le bal de cette cinquième journée s'était ouvert mardi dernier, avec le déroulement d'un match avancé entre le MC Alger et le MC Oran, et qui s'était terminé sur une difficile mais précieuse victoire du champion en titre (3-2).

De son côté, le CS Constantine a dû se contenter d'un nul à domicile (2-2) contre l'ASO Chlef, qui avait mené deux fois au score avant de se faire rejoindre.

En effet, les buts des visiteurs ont été inscrits aux 32e et 68e, respectivement par Sadahine et le Togolais Avotor, alors que les Sanafir sont revenus grâce à leur attaquant Mouaki, auteur d'un doublé aux 66e et 77e.

Cette cinquième journée se clôturera le mercredi 24 septembre courant, avec le déroulement du match JS Kabylie - ES Mostaganem prévu à 19h00, suivant le programme de la LFP.