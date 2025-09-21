Algérie: CAUCT - Organisation à Alger de la 2e édition d'Art pour la paix

ALGER — Le Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme (CAUCT), a organisé, samedi au niveau de son siège à Alger, la 2e édition d'Art pour la paix visant à promouvoir la culture de paix et à mettre en avant le rôle de l'art en tant qu'outil de lutte contre l'extrémisme, la division et le terrorisme.

Dans son allocution de bienvenue à l'ouverture de cet évènement, le directeur par intérim du CAUCT, M. Idriss Mounir Lallali, a indiqué que "cette célébration coïncide avec la Journée internationale de la Paix", et intervient à un "moment où le monde entier réaffirme que la paix n'est pas une aspiration abstraite, mais le socle du progrès de l'humanité", précisant que le "thème 'Agir maintenant pour une Afrique pacifique' n'est pas un simple slogan, mais un appel pressant: la paix ne peut être remise à demain, elle doit être construite, décidément, collectivement, dès aujourd'hui".

Et d'ajouter que "la paix n'est pas négociable, elle est le fondement de notre développement, la condition de notre prospérité et le ciment de notre unité continentale", et c'est ici que l'art "devient une arme douce mais redoutable", car "transcendant les frontières et parle toutes les langues, puisqu'il guérit, unit et résiste", soutenant que "par la musique, la peinture et la danse, nos artistes tracent la voie de la tolérance, du dialogue et du respect, offrant un contre-récit plus puissant que toute idéologie de haine".

Cette deuxième édition d'Art pour la Paix porte "un message au monde: l'Afrique refuse la peur, l'Afrique choisit la paix", a-t-il ajouté. "Faisons en sorte que cet engagement passe de l'aspiration à la réalité durable", a indiqué le responsable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ensemble, élevons la voix d'une Afrique qui s'affirme par sa créativité, sa jeunesse et sa diversité", a déclaré M. Lallali.

Il a, par ailleurs, "exprimé sa profonde gratitude aux ambassades africaines et aux partenaires pour leur soutien indéfectible", estimant que cette "solidarité démontre que la paix est une entreprise collective qui transcende les frontières et les cultures", tout en saluant "la créativité des jeunes et des artistes qui donnent vie à cette initiative".

De son côté, l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, M. Muktar Mohamed Ware, s'est dit "honoré" de participer à cette édition, faisant part de sa "profonde gratitude" au Centre de l'UA pour la lutte contre le terrorisme (CAUCT) pour l'organisation de cette rencontre importante".

L'ambassadeur a souligné l'importance d'utiliser l'art comme "un moyen de promotion de la paix et de la tolérance et un outil pour lutter contre le terrorisme et les conflits armés, ainsi que pour attirer les jeunes, qui constituent la première cible de l'extrémisme".

A noter, cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la paix, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981 et célébrée chaque année le 21 septembre, et de la Journée internationale de lutte contre le terrorisme, célébrée le 28 septembre de chaque année. L'évènement vise à mettre en avant l'importance de l'utilisation de l'art comme outil de promotion de la paix et de la tolérance et un moyen de lutte contre le terrorisme.