Algérie: Rentrée scolaire - Plan sécuritaire préventif et campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routières

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, un plan sécuritaire préventif, avec le lancement, à partir de dimanche, d'une campagne nationale de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routières, indique samedi un communiqué de la DGSN.

En prévision de la nouvelle rentrée scolaire, "la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place, sur l'ensemble de son territoire de compétence à travers le pays, un plan sécuritaire préventif qui prévoit le renforcement du déploiement des unités opérationnelles sur le terrain, et ce, afin d'accompagner et de garantir le bon déroulement de cet événement, en coordination avec les différents partenaires", a précisé la même source.

"Les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés pour assurer la fluidité de la circulation sur les routes principales et secondaires connaissant un trafic dense, notamment aux heures de pointe, et pour sécuriser les abords des établissements scolaires à l'aide de patrouilles pédestres et motorisées", ajoute le communiqué.

Dans le même cadre, la DGSN a appelé "les conducteurs de véhicules à éviter le stationnement et l'arrêt anarchiques à proximité des établissements scolaires, et à se conformer aux instructions des agents de sécurité sur le terrain".

Par ailleurs, et parallèlement à la rentrée scolaire de cette année, la DGSN lancera à partir de dimanche, une campagne nationale de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routières, sous le thème "Ensemble pour une année scolaire sans accidents de la circulation".

Cette campagne verra "l'organisation d'activités de sensibilisation sur le terrain au profit des conducteurs de véhicules et des cours types dans les établissements d'enseignement, dispensés par des cadres spécialisés de la Sûreté nationale, lors desquels des conseils seront prodigués sur la nécessité de respecter le code de la route et d'utiliser les passages protégés, de respecter les règles de bonne conduite et d'éviter les excès de vitesse et les manoeuvres dangereuses".

Dans ce contexte, la DGSN A rappelé les numéros verts 1548 et 17, ainsi que les supports de communication numérique officiels de la police algérienne, qui restent au service des citoyens 24h/24", conclut le communiqué.