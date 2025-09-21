Algérie: Belmehdi reçoit le cheikh de la zaouïa Belkaïdia El-Hebria

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a reçu, samedi au siège du ministère à Alger, le cheikh Nourredine Belkaïd, cheikh de la zaouïa Belkaïdia El Hebria, indique un communiqué du ministère.

"M. Belmehdi a reçu Cheikh Noureddine Belkaïd, à l'issue de la 27e édition de la Semaine nationale du Saint Coran, organisée dans la wilaya de Boumerdès et comprenant un concours national de récitation du Coran dans six catégories, ainsi qu'un colloque scientifique national intitulé "Cohésion sociale et unité nationale à la lumière des valeurs coraniques", a précisé la même source.

Lors de cette rencontre, M. Belmehdi a réaffirmé "son soutien aux zaouïas et aux écoles coraniques", saluant "leur rôle dans la préservation de la référence religieuse nationale et leur contribution majeure à l'ancrage des valeurs de cohésion sociale et d'unité nationale, ainsi que leurs efforts dans la formation de centaines de récitants du Saint Coran au service des valeurs spirituelles de la société algérienne", lit-on dans le communiqué.

