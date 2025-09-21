Algérie: Rentrée scolaire - Distribution de 200 000 cartables équipés de fournitures scolaires à travers le pays

ALGER — Un total de 200.000 cartables équipés de fournitures scolaires et de 50.000 tabliers ont été distribués dans le cadre d'une grande campagne de solidarité, organisée à l'occasion de la rentrée sociale, par le Croissant-Rouge algérien (CRA), en partenariat avec Sonelgaz et Mobilis, indique samedi un communiqué du CRA.

"Dans le cadre de la grande campagne de solidarité organisée à l'occasion de la rentrée sociale, en partenariat avec Sonelgaz et Mobilis, le Croissant-Rouge algérien (CRA) poursuit la mise en oeuvre d'un vaste programme national de distribution de cartables et de tabliers, en sus de caravanes de solidarité qui sillonnent l'ensemble du territoire national", a précisé la même source, ajoutant que jusqu'"à ce jour, 200.000 cartables équipés de fournitures scolaires et 50 000 tabliers ont été distribués".

L'opération "se poursuit à un rythme régulier pour couvrir l'ensemble des wilayas du pays, sans exception aucune", outre "des caravanes de solidarité transportant diverses aides, illustrant ainsi le caractère global de la campagne en tant que l'une des principales actions de solidarité accompagnant la rentrée sociale de cette année".

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'attachement du CRA, en partenariat avec divers acteurs nationaux, à "la promotion des valeurs de solidarité et de cohésion profondément enracinées dans la société algérienne, et vise également à ancrer la solidarité en tant que choix pérenne", lit-on dans le communiqué.