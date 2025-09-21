Algérie: Rentrée scolaire - Lancement de la semaine nationale de la santé scolaire à partir de dimanche

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de l'Education nationale lance, à partir de dimanche, la semaine nationale de la santé scolaire, dans le but de renforcer la conscience sanitaire chez les élèves et leurs parents, et d'ancrer des comportements sains en milieu scolaire, indique samedi un communiqué du ministère.

L'organisation de la semaine de la santé scolaire, placée sous le thème "une santé scolaire pour un avenir sain et sûr", coïncide avec la rentrée scolaire 2025-2026 et se poursuivra jusqu'au 25 septembre, précise le communiqué.

Cette semaine vise à "renforcer la conscience sanitaire chez les élèves et leurs parents, et à ancrer des comportements sains, à travers des ateliers de sensibilisation et des conférences, avec la participation du ministère de la Santé et la contribution de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA)".

Dans ce sillage, le ministère a affirmé que la santé scolaire constitue "un pilier essentiel" pour réaliser de meilleurs résultats scolaires et garantir une génération forte et saine.

