Près de 200 responsables de télévision et de la presse écrite sont en Chine. Réfléchissant sur l'Initiative La ceinture et la route, lancée par le Président Xi Jinping.

La ville printanière de Kunming, capitale de la province de Yunnan, en Chine, a pris les couleurs d'une grande rédaction, voire mondiales. Venant de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie, plus de 200 journalistes et professionnels des médias essaient de dresser le chemin de fer ou le conducteur d'une coopération autour d'une initiative, dénommée La ceinture et la route. Concept conçu et lancé par le Président chinois, Xi Jinping, en 2013.

Dans le cadre d'un forum de coopération des médias, initié par le Quotidien du peuple (Peopole's daily), ces responsables de télévision, de radio, de presse écrite et en ligne se retrouvent pour deux objectifs. Premièrement, s'imprégner de l'initiative La ceinture et la route. Deuxièmement, mener la réflexion sur ce concept pour en faire une idée éditoriale, 12 ans après son existence.

L'Initiative La Ceinture et la Route (Icr) se présente comme une opportunité exceptionnelle de redéfinir les dynamiques géopolitiques et économiques à l'échelle mondiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En reliant des nations et des cultures à travers des projets d'infrastructure colossaux. Elle aspire à construire un avenir plus interconnecté et prospère. L'Initiative représente l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du XXIe siècle. Connue également sous le nom de "Belt and Road Initiative" (Bri), elle vise à renforcer la connectivité et la coopération entre plus de 140 pays en Asie, en Europe, en Afrique et au-delà.

Pour la Chine, il y a une communauté de destin à construire. Ce projet est conçu pour stimuler le commerce mondial, favoriser le développement économique et promouvoir des échanges interculturels. Cinq axes sont développés par le Président chinois dans ce concept.

L'un des aspects fondamentaux de l'Icr est le développement des infrastructures de transport. Le concepteur estime que le développement économique doit emprunter une voie. Celle des infrastructures. Elle en est le socle. Cela inclut la construction de routes, de chemins de fer, de ports et d'aéroports. Ces infrastructures permettent de faciliter le commerce intercontinental et améliorent l'accès aux marchés cibles par le rapprochement de l'offre et de la demande.

Une fois que les infrastructures sont construites, il convient dans un deuxième temps, d'établir plusieurs Corridors économiques. Des ponts qui s'appuient sur des échangent parfois historiques. Par exemple, le Corridor économique Chine-Pakistan et le Corridor de la route maritime de la soie offrent des liaisons stratégiques entre les pays participants, favorisant ainsi le mouvement des biens et des personnes.

En troisième lieu, Xi Jinping croit aux vertus du commerce. Pour que son idée en la matière puisse prospérer, il mise sur la réduction des barrières commerciales par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux.

En facilitant les échanges, l'initiative stimule l'investissement dans divers secteurs, de l'énergie à la technologie.

Ce n'est pas tout.

Dans un monde de plus en plus préoccupé par le changement climatique, l'Icr intègre des principes de durabilité. En quatrième position, la durabilité. C'est pourquoi les projets d'infrastructure doivent prendre en compte des pratiques respectueuses de l'environnement, et l'initiative s'efforce d'être socialement inclusive.

L'Icr ne se limite pas aux échanges commerciaux et économiques. Elle encourage aussi, en dernière ligne, les échanges culturels et éducatifs, renforçant ainsi les liens entre les différents peuples et favorisant une meilleure compréhension mutuelle.

Pour les journalistes réunis à Kunming, l'Icr, avec ses ambitions globales, est en constante évolution. Sur deux jours, ils l'ont exprimée à travers des communications et un panel. Son approche inclusive et équilibrée pourrait transformer l'Icr en un véritable catalyseur de croissance économique et de coopération internationale.

Après avoir saisi les enjeux de cette initiative, ils sont depuis hier sur le terrain. Voir la réalisation de certains projets qui donnent un sens au concept. Ce qui les amène à sillonner, en dehors de Yunnan, d'autres régions de la Chine.