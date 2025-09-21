Cote d'Ivoire: Administration publique - L'État construit un centre de perfectionnement à Adjamé

L'outil sera mis à la disposition des fonctionnaires et agents de l'État.

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, va inaugurer le Centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État (Cpfae) le 22 septembre 2025, à Adjamé.

Selon un communiqué du ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, à travers ce centre, l'État veut offrir un cadre dédié à la formation continue et au perfectionnement. Un espace « propice » à l'apprentissage et à la productivité de ses agents.

Le Cpfae comprend 2 blocs pédagogiques, 18 salles de cours, 2 amphithéâtres et 1 bâtiment administratif à deux niveaux totalisant 35 salles. Le rez-de-chaussée compte 16 bureaux, 1 salle de conférence, 1 hall d'attente, 1 local technique et 7 salles d'eau. L'étage dispose de 13 bureaux, 1 salle de conférence, 1 cafétéria, 1 local technique et 7 salles d'eau.

Cette infrastructure permettra d'accueillir « un nombre important de fonctionnaires pour des sessions de formation, favorisant ainsi la montée en compétences des agents publics ».

Pour répondre aux standards actuels, « le centre a été doté d'équipements modernes : mobilier de bureau, climatisation, matériel informatique et tableaux numériques interactifs de dernière génération », mentionne le communiqué.