Afrique: Coupes africaines des clubs - L'Asec et l'Afad en mission à Ndola et à Thiès

Les deux clubs sont les derniers représentants ivoiriens à entrer en lice.

Après le Stade en Ligue des champions et le FC San Pedro en Coupe de la confédération, les deux autres représentants ivoiriens en Coupes africaines entrent en lice, ce week-end, à l'extérieur.

En Ligue des champions, l'Asec va défier les Zambiens du Power Dynamo, à Ndola, ce samedi. L'Afad en découdra avec Génération Foot du Sénégal, à Thiès. Deux matchs qui s'annoncent difficiles contre des adversaires plus ou moins connus sur l'échiquier africain.

Asec, vaincre le signe indien à Ndola

Power Dynamo, qui reçoit l'Asec, ce samedi, en Ligue des champions, fait partie des clubs les plus populaires de la Zambie. Huit fois champion de Zambie, le club de Kitwé compte à son palmarès continental une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (1991).

Un client sérieux pour les Mimos qui doivent bien négocier cette manche aller avant le retour prévu, la semaine prochaine, à Abidjan. Julien Chevalier et ses joueurs, qui sont à Ndola depuis quelques jours, ont évacué la défaite contre la Soa en championnat et ont retrouvé les ressources nécessaires pour tenir tête aux Zambiens.

Il s'agira surtout de vaincre le signe indien du stade Levy Mwanawassa qui n'a jamais souri aux ivoiriens. Les Éléphants y ont essuyé deux défaites.

Un gros défi pour l'Afad

En Coupe de la confédération, l'Afad a également un sacré client. Génération Foot du Sénégal est réputé pour sa qualité de formation. Il a révélé Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs du Sénégal. Il est également un habitué des joutes continentales.

Mais Firmin Koffi, l'entraîneur de l'Afad et ses poulains ont bien préparé la rencontre. Il faudra surtout éviter de laisser toutes les initiatives à une équipe qui sait bien garder le ballon.

La vigilance en défense sera l'une des clés du match pour les Afadistes. On s'attend donc à une rencontre très ouverte où l'équipe la plus appliquée fera la différence.