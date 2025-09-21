Le chef du gouvernement a ouvert les festivités le 19 septembre 2025, à Songon, sur fond d'appel à la consolidation de la paix.

La commune de Songon accueille, du 18 au 20 septembre, la 8e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture (Snac). Une tribune choisie le vendredi 19 septembre 2025, par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, haut patron de l'évènement, pour rappeler l'importance de la culture dans la construction d'une nation forte.

Et la nécessité de préserver la paix, condition essentielle à l'expression culturelle. « La culture ne peut s'exprimer que dans la paix. Elle est l'expression achevée du rapport entre le créateur, l'homme et la nature », a-t-il exhorté. Il a rappelé que la Côte d'Ivoire est un pays qui a pour culture la paix et l'hospitalité. Des valeurs promues par l'Abidjanaise, son hymne national. C'est pourquoi il a demandé à tous les Ivoiriens de s'éloigner de la violence.

Un discours en phase avec l'esprit de cette 8e édition de la Snac dont le thème promeut la cohésion et la paix dans la diversité culturelle.

Quelques minutes plus tôt, Nanan Amon Tanoe, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, avait emboité le pas au chef du gouvernement ivoirien. En invitant acteurs politiques et les populations à préserver la paix dans ce contexte post- électoral.

Cette tribune a aussi été l'occasion pour le chef du gouvernement de saluer la discrétion et l'efficacité de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie. Qui, selon lui, abat un travail important depuis qu'elle a pris en main les dossiers du monde culturel ivoirien. « Madame la ministre, je voudrais vous encourager à continuer comme vous avez commencé, dans le silence et dans l'efficacité », s'est-il félicité.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale agrémentée par des prestations artistiques. Évènement fédérateur, la Snac 8 a rassemblé à Songon une pléthore d'artistes et d'acteurs culturels.

Une vingtaine de distinctions dans l'Ordre du mérite culturel

Le rendez-vous de Songon a pris une dimension historique à travers l'élévation dans l'Ordre du mérite de plusieurs personnalités culturelles de premier rang. A l'image de la star ivoirienne, Koné Seydou, plus connu sous le pseudonyme Alpha Blondy. Le reggaman a été fait commandeur en compagnie de trois autres figures connues de la scène culturelle. A savoir Georges Momboye (directeur du Ballet national de Côte d'Ivoire, auteur des fresques de la Can 2023 et de l'indépendance à Bouaké), Amoikon Marie Agathe (directrice des Editions Eburnie), et Fatou Sylla (opératrice culturelle).

Au grade d'officier, une dizaine de personnalités ont été distinguées dont le journaliste-écrivain Venance Konan et le directeur général du Burida, Ouattara Karim. Dans la catégorie des chevaliers, on retrouve des artistes tels que Ismaël Isaac et Mawa Traoré.

La ministre Françoise Remarck a insisté sur le caractère historique de cette série de décorations. Rappelant que certains parmi les récipiendaires en sont à leur première distinction après plusieurs dizaines d'années de sacerdoce culturel.

La culture ivoirienne dans une nouvelle dynamique

Face aux acteurs culturels réunis à Songon, la ministre Françoise Remarck a dressé le tableau d'une culture ivoirienne qui a amorcé une nouvelle ère de prestige et d'espoir sous la houlette du Président Alassane Ouattara. « Sous sa haute vision, la culture a été placée au coeur du développement national », a-t-elle affirmé.

Elle en veut pour preuve, les réformes majeures entreprises au profit de notre secteur, avec plus de 4 lois, 21 décrets dont celui sur le statut de l'artiste de 2021, qui confère reconnaissance et droits sociaux aux artistes, la modernisation du droit d'auteur en 2016, la rente viagère octroyée à nos icônes culturelles, la détermination à porter la culture le plus proche des populations par le passage du nombre de directions régionales de 14 à 32, la mise en place de fonds de soutien à la création et au cinéma qui stimulent la vitalité de nos industries culturelles et créatives, la mise à disposition récemment d'une ligne de crédit d'un montant de 1 milliard de FCfa grâce au soutien du ministre en charge de la Jeunesse, au profit des entrepreneurs culturels.

Elle n'a pas oublié de mentionner l'implication du Chef de l'État dans le dossier du retour du tambour parleur, Djidji Ayokwé.

Trois jours de célébration culturelle

La 8e édition de la Snac propose un programme riche et varié. Telles des formations à l'intention des jeunes, des danses patrimoniales, une soirée de prière oecuménique pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale, des animations artistiques et des défilés de mode.

Et un concert géant prévu dans la soirée du samedi 20 septembre qui viendra refermer les portes de cette semaine culturelle. Initiée en 2014, la Snac est une tribune de promotion et de valorisation des valeurs culturelles nationales. Elle constitue la plus grande manifestation culturelle nationale du ministère de la Culture et de la Francophonie.