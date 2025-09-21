Sénégal: Accès aux aides techniques - L'État équipe les personnes handicapées en matériel adapté

La Direction de l'Action sociale a organisé, hier vendredi 19 septembre, une journée de consultation audiologique couplée à un don d'appareillage auditif. Une initiative qui vise à faciliter l'accès aux évaluations spécialisées et aux aides techniques pour les personnes déficientes auditives, en leur offrant gratuitement des appareils auditifs.

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a mobilisé, pour un coût global de 1,123 milliard de francs CFA, un financement destiné à l'acquisition de ces équipements sur la période 2024-2026. Exécuté par la Direction générale de l'Action sociale, ce programme s'est matérialisé, hier, par cette première distribution.

Selon Boucar Diouf, directeur de l'Action sociale, ces dispositifs sont acquis dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux aides techniques et aux services de réadaptation fonctionnelle. « Pour cette année, en plus des appareils auditifs, 2 264 produits et technologies d'assistance, d'un coût total de 330 millions de francs CFA, sont en cours d'acquisition et seront distribués par la Direction générale de l'Action sociale », a-t-il précisé.

Le responsable a également indiqué que pour 2025, la gamme des produits élargira le champ d'intervention aux différents types de handicaps. Elle comprend notamment 75 appareils auditifs pour les déficiences auditives, 85 lunettes de correction visuelle, 367 fauteuils roulants ordinaires, électriques et tricycles motorisés pour les déficiences motrices, 71 laryngophones pour les troubles de la voix, 300 cannes de marche, 200 déambulateurs, 650 cannes anglaises et 100 cannes blanches pour les déficiences motrices et visuelles, ainsi que 529 composants orthopédiques distribués en partenariat avec le Centre national d'appareillage orthopédique (CNAO).

La sélection des bénéficiaires repose sur un travail préparatoire rigoureux. « Elle est faite en amont, sur la base des dossiers fournis en collaboration avec les services déconcentrés de l'Action sociale, les professionnels de santé et le service social des hôpitaux », a souligné Boucar Diouf. Avant d'ajouter : « Les autres produits restants seront distribués sous la supervision des comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance. »

Pour Mamadou Lamine Faty, directeur de la Promotion et de la protection des personnes handicapées, la démarche ne se limite pas à l'octroi de matériel, mais implique un processus médical préalable : « Pour accompagner les personnes handicapées, la première étape, c'est la réadaptation fonctionnelle. Avant de remettre ces prothèses auditives, il va falloir réaliser un audiogramme qui mesure la déficience auditive. Cette mesure se fait par un technicien en audiologie. »

Si ce programme représente une avancée significative pour l'inclusion sociale, il révèle aussi un défi : celui d'assurer la continuité du suivi médical, la maintenance des équipements et la pérennité des financements. Car sans cet accompagnement durable, les bénéficiaires risquent de se retrouver avec des appareils inutilisables, et l'élan social, réduit à un symbole éphémère.