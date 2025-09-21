Les membres de l'Union du clergé sénégalais (UCS) ont réaffirmé leur communion filiale au Saint-Père, le Pape Léon XIX, et leur fidélité́ au magistère de l'Église, lors de leur Assemblée générale à Saint Louis, du 15 au 19 septembre dernier.

Dans leur communiqué final sanctionnant quatre jours de rencontre, de réflexion sur le thème «Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal», les prêtres du Sénégal ont manifesté également leur fidélité́ à leurs Pères Évêques de la Province ecclésiastique qui, leur ont transmis leurs messages d'encouragement et leurs orientations pastorales.

«Nous nous sommes principalement laissé instruire par la Parole de Dieu. Les évêques Monseigneur André́ Guèye et Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye nous ont exhortés à cultiver les vertus de sobriété́, d'humilité́ et de compassion, à prendre soin de la «maison de Dieu» dans l'esprit du «sutura» prédisposant à la synodalité, et à relever tous les défis de justice et de paix» renseigne la source.

Et d'ajouter : «nous avons reçu des messages d'encouragement de Monseigneur Waldemar Stanislaw Sommertag, Nonce apostolique, des évêques de la Province ecclésiastique, des autorités civiles représentées par Al Hassan Sall, Gouverneur de Saint-Louis, des représentants religieux dont l'Imam Sakho, et des responsables du Laïcat. Ces témoignages ont nourri nos travaux et confirmé l'importance de notre mission pastorale».

«ETRE DES PASTEURS QUI MARCHENT AVEC LE PEUPLE, QUI ECOUTENT SES SOUFFRANCES ET PARTAGENT SES ESPOIRS»

A la fin des travaux de l'assemblée générale de l'UCS, quelques résolutions ont été prises par les participants de cette rencontre dont : incarner la synodalité comme style ecclésial de communion, discernement et de mission ; favoriser l'écoute de tout le peuple, la collaboration et le dialogue communautaire ; placer la Parole de Dieu au coeur de ce dynamisme de synodalité ; s'approprier pleinement le nouveau vade-mecum liturgique ; veiller à̀ la formation des fidèles et des équipes liturgiques accueillir les conclusions du Synode sur la synodalité et les orientations de la CERAO ; faire de la conversion la lumière qui éclairera leurs pratiques ; Participer à la construction d'une Église autosuffisante, solidaire et coresponsable ; mais aussi renouveler leur engagement en faveur de la justice et de la paix.

« Au terme de ces quatre jours de réflexion et de prière, nous repartons avec un engagement renouvelé́. Nous voulons être des pasteurs qui marchent avec le peuple, qui écoutent ses souffrances et partagent ses espoirs. L'autonomie que nous recherchons n'est pas un repli sur nous-mêmes, mais un enracinement qui nous rend plus disponibles pour la mission. La synodalité que nous promouvons est une conversion profonde qui transforme nos relations», ont-il déclaré dans ledit communiqué.

Quelques points ont aussi retenu leur attention au cours de cette assemblée générale et ont fait appel à leur attention pastorale. Il s'agit de la réflexion sur :

La Synodalité,

Le communiqué souligne : «le contexte africain, enraciné dans les valeurs du vivre-ensemble, constitue un tremplin pour le déploiement de la synodalité. L'Afrique présente de nombreux atouts : sens de la famille, solidarité́, fraternité́. Toutefois, nous notons des limites dans la manière de vivre la synodalité avec le risque d'en faire une notion simpliste, une promotion de façade qui se limite à̀ des slogans, un manque de dynamiques organisationnelles solides et de conversion authentique.

Sur l'Autonomie,

Le clergé a déclaré que «face à̀ la pauvreté́ et à la raréfaction des financements extérieurs, il demeure urgent de travailler à l'autonomie financière et liturgique de notre Église locale. Une méconnaissance des normes liturgiques a souvent conduit à̀ des abus lors des célébrations. Nous nous félicitons du travail de la Commission nationale de liturgie et du Vade-mecum qui guide nos célébrations ».

Sur Justice et Paix,

S'agissant de la justice et la paix, l'UCS décline quelques constats. «Nous constatons un manque de structures et d'initiatives concrètes de promotion de justice et de paix dans notre Église locale. Cela impacte la vie des commissions Justice et Paix de nos paroisses et diocèses. S'ajoute le déphasage de nos structures par rapport au système normatif financier et comptable du pays», relève la source.

Solidarité́ et Prières,

Concernant la solidarité et les prières, l'UCS a exprimé sa profonde solidarité́ et ses prières ferventes pour toutes les victimes des inondations qui, selon elle, chaque année, frappent de nombreuses personnes et des familles entières, mais aussi aux à celles victimes d'injustice. «Ce phénomène des inondations récurrent révèle les défaillances structurelles de notre système d'aménagement du territoire et appelle à une prise de conscience collective urgente. Nous manifestons également notre solidarité́ fraternelle pour toutes les personnes victimes d'injustices portant gravement atteinte aux libertés individuelles et fondamentales. Ces violations interpellent notre conscience de pasteurs», souligne l'Ucs.

Les Appels,

Portés par les préoccupations socioéconomiques et soucieux du bien commun, les membres de l'UCS interpellent l'État du Sénégal, appelé à poursuivre les initiatives de consolidation de la paix et de justice sociale ; à maintenir les reformes visant à̀ restaurer la souveraineté́ économique ; à promouvoir et garantir les libertés individuelles et fondamentales ; à encourager les initiatives de développement socio-économique ; à élaborer un plan national d'urgence contre les inondations récurrentes ; à promouvoir le respect des droits humains et renforcer les mécanismes de protection.

Aux concitoyens

A travers le communiqué, l'UCS a appelé les sénégalais à jouer pleinement leur rôle dans la construction d'un Sénégal nouveau ; à se départir de la violence sous toutes ses formes ; à favoriser des débats constructifs en dépolitisant l'espace public ; à promouvoir une civilisation de l'amour enracinée dans les valeurs de «Téranga», de solidarité́ et de dialogue.

Aux fidèles chrétiens

L'UCS a appelé les chrétiens à participer au processus d'autonomisation économique de nos églises locales ; à intensifier leurs prières pour la paix au Sénégal et dans la sous-région ; à promouvoir l'éducation à la non-violence dans leurs foyers ; à s'engager dans la conversion relationnelle et le dialogue. «Continuons, tous ensemble, de cultiver l'esprit de «Teranga» qui fait notre fierté́. Rejetons la violence et privilégions le dialogue. Respectons la diversité́ religieuse et culturelle. Participons activement à la construction nationale. Nous encourageons également toutes les personnes de bonne volonté́ à se joindre à̀ nous dans la promotion des valeurs humaines universelles. Soutenons les initiatives de paix et de réconciliation. Contribuons généreusement et sans relâche au développement durable. Luttons sans répit contre toute discrimination.»