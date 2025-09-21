Sénégal: Hôpital Mamadou Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour - Une collecte de sang pour pallier le déficit

Le Dr Baye Djam Sano et l'association "Santé et Solidarité" ont organisé la 4e édition des "96 heures" d'activités sanitaires annuelles à Mbour. Cet événement est marqué, entre autres, par une collecte de sang à l'Hôpital Caroline Faye hier, vendredi 19 août 2025, pour combler la pénurie chronique à la banque de sang de l'Hôpital Mamadou Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour.

Hier, vendredi 19 août 2025, l'association "Santé et Solidarité", présidée par le pharmacien Dr Baye Djam Sano, a lancé la quatrième (4e) édition de ses "96 heures" d'activités sanitaires annuelles à Mbour, avec une grande collecte de sang à l'Hôpital Caroline Faye. Cette initiative vise à combler la pénurie chronique dont souffre la banque de sang de l'hôpital Mamadou Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour.

Selon le Dr Sano, cette action est devenue nécessaire face à un déficit important de réserves sanguines, particulièrement exacerbé lors des périodes d'événements et d'accidents. «L'hôpital connaît un réel manque en sang ; d'où la nécessité d'organiser régulièrement des collectes pour pallier cette situation urgente», explique-t-il.

L'objectif fixé pour cette seule journée était ambitieux : il était question de mobiliser 400 donneurs. En milieu de journée, une cinquantaine de dons avaient déjà été enregistrés, un résultat prometteur. Le succès de cette opération repose sur une collaboration étroite entre plusieurs structures, comme le souligne le président de l'association : «nous avons choisi d'unir nos efforts avec de nombreuses organisations pour répondre efficacement à ce besoin vital.»

Les "96 heures" d'activités ne se limitent pas à la collecte de sang. Les premiers jours ont été consacrés à des consultations gratuites et à des dépistages ciblés, notamment pour des maladies telles que le diabète et l'hypertension, très présentes parmi la population locale. Le Dr Sano en a également profité pour alerter sur un enjeu majeur de santé publique : la résistance aux antimicrobiens. «Nous constatons une consommation abusive d'antibiotiques. Il est impératif de sensibiliser la population afin d'enrayer cette tendance préoccupante», insiste-t-il.

Le troisième jour de la manifestation a été marqué par une assemblée générale de l'association, au cours de laquelle un bilan des deux dernières années de mandat a été présenté, illustrant ainsi une démarche transparente et un suivi rigoureux des actions menées. Grâce à ces initiatives répétées, l'association "Santé et Solidarité" confirme son rôle central dans le dispositif de santé communautaire du département de Mbour, en apportant des réponses concrètes aux besoins urgents des populations et des établissements sanitaires.