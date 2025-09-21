Afrique: Compétitions interclubs africaines - Jaraaf et Génération Foot entrent en lice

Le Jaraaf de Dakar et Génération Foot engagent ce week-end leur campagne africaine avec les premiers tours des préliminaires des compétitions interclubs.

Les deux représentants du football sénégalais seront opposés respectivement à la Colombe sportive du Cameroun en Ligue africaine des champions demain dimanche 21 septembre et en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) à l'Académie de football Amadou Diallo ce samedi 20 septembre au stade Lat Dior de Thiès.

Le Jaraaf entame les compétitions interclubs africaines avec le premier tour des éliminatoires. Championne en titre, l'ASC Jaraaf effectue le déplacement au Cameroun pour le compte du match aller du premier tour préliminaire.

Les «Vert et Blanc» feront face demain dimanche 21 septembre, Colombe sportive du Sud. Un an après avoir terminé troisième dans la phase de groupe et raté de peu une qualification en quarts de finale, le représentant du Sénégal revient avec de grandes ambitions. En plus des renforts de taille acquis à l'intersaison, l'équipe de la Médina s'est attachée les services de l'entraineur Souleymane Diallo qui a récemment conduit l'équipe du Sénégal local en demi-finale de la CHAN 2025.

Reste maintenant à franchir ce premier tour des préliminaires qui a assez souvent été un obstacle majeur pour les clubs sénégalais. Un résultat positif sur la pelouse du champion du Cameroun, facilitera au mieux la tâche aux Dakarois et leur permettra de lancer idéalement la campagne. En cas de qualification, le club de la Médina, croisera au prochain tour des préliminaires le vainqueur du duel entre FC Fassell (Liberia) et MC Alger (Algérie).

De leur côté, Génération foot va engager ce samedi 20 septembre au stade Lat Dior de Thiès, le tour préliminaire de Coupe de la Confédération africaine. Les Grenats débutent par un duel d'Académiciens qui l'opposera à l'Académie Amadou Diallo.

En cas de qualification, le vainqueur de la Coupe du Sénégal héritera au second tour, l'USMA d'Algérie entre le 17 et 26 octobre.

« Faire une bonne représentation du football sénégalais en Afrique »

Le club de Mady Touré est fin prêt pour bien entamer sa campagne africaine. Selon Talla Fall, responsable de la communication, les Grenats sont conscients de l'attente du public et des objectifs à atteindre.

« La préparation s'est bien passée, les garçons sont très motivés, ils se donnent à fond à l'entraînement, ils ont eu à faire des matchs de préparation qu'ils ont bien négociés et un groupe qui vit bien, qui a envie aussi de marquer son empreinte en faisant le maximum pour la scène africaine. Cela doit déboucher sur un bon match bien négocié à Thiès pour pouvoir voyager tranquillement », a-t-il indiqué. Il ajoute que son club dispose des moyens qu'il faut pour y arriver.

« Le club a toujours eu l'ambition de faire partie des meilleurs clubs africains, comme le disait le président Mady Touré et l'ambition n'a pas changé, c'est de pouvoir au moins faire une bonne représentation du football sénégalais en Afrique et on s'est donnés les moyens pour y arriver. Pour nous, c'est tout à fait logique d'être là, de partir de plus belle et de jouer notre carte à fond.

Génération Foot veut aller pas à pas pour atteindre ses objectifs. Il faudra gagner match après match pour pouvoir vraiment continuer sur la scène africaine. Maintenant, il y a des matchs à jouer à domicile, il va falloir faire le maximum, le plein ici à Thiès et maintenant aller négocier le match retour à Abidjan », a-t-il rassuré.