Sénégal: Gouvernance énergétique - Le pays digitalise ses données statistiques

Le Sénégal a lancé hier, vendredi 19 septembre 2025, à Dakar, une plateforme digitale destinée à centraliser et sécuriser les statistiques énergétiques. Ce nouvel outil, soutenu par la CEDEAO, marque une étape clé dans la stratégie «Sénégal 2050» et vise à renforcer la transparence, la performance et l'attractivité du secteur.

La plateforme s'intègre au Système d'Information Énergétique (SIE-Sénégal). Elle doit permettre d'améliorer la collecte, de garantir la fiabilité et d'optimiser la gestion des données stratégiques. «On ne peut planifier efficacement sans données claires, fiables et régulièrement mises à jour», a rappelé le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.

Pour cette raison, la Direction des Études et de la Planification Énergétique (DEPSE) est chargée d'accompagner systématiquement les projets à travers des analyses statistiques rigoureuses. L'initiative s'inscrit dans la vision « Sénégal 2050 », qui ambitionne de bâtir un pays souverain, prospère et durable. Le gouvernement a défini cinq priorités : maîtriser durablement les coûts de l'énergie ; garantir l'accès universel à l'électricité d'ici 2029 ; exploiter de manière optimale et durable les ressources énergétiques ; accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique ; renforcer la gouvernance et la transparence pour instaurer un climat de confiance entre l'État, les investisseurs et les citoyens.

Une ouverture vers le secteur minier

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'énergie, les autorités envisagent d'étendre ce dispositif au secteur minier, jugé stratégique mais encore insuffisamment structuré sur le plan de la donnée. Produire et maîtriser ses propres informations est, selon le ministre, une « condition de crédibilité et de souveraineté ».

La réussite du projet repose sur la participation conjointe des institutions publiques, des opérateurs privés et des partenaires techniques et financiers. Le ministre a également salué le rôle de la Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité (CRSE), considérée comme un acteur clé de l'accompagnement de cette réforme. Avec cette plateforme, le Sénégal confirme sa volonté de fonder ses politiques énergétiques sur des données fiables et transparentes, tout en plaçant la digitalisation au coeur de sa stratégie de gouvernance.