Ile Maurice: Agression - Un français grièvement blessé

Une violente agression s'est produite dans la soirée du jeudi 18 septembre à Grand-Baie, semant l'effroi dans un complexe résidentiel réputé pour sa tranquillité. Vers 22 h 45, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, de nationalité française et installé à Maurice depuis environ cinq ans, a été violemment attaqué à son domicile situé dans ce lotissement sécurisé.

Selon les informations recueillies par la police, l'épouse de la victime se trouvait dans une autre pièce lorsqu'elle a entendu son mari crier à l'aide. En se précipitant, elle a découvert un individu en train de tabasser ce dernier. Surpris, l'assaillant a pris la fuite avant l'arrivée des secours.

Le blessé a été conduit d'urgence à la clinique C-Care de Grand-Baie, avant d'être transféré à l'hôpital Wellkin, à Moka, où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé critique et il a été admis en unité de soins intensifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La zone où s'est déroulée l'agression n'est pas équipée de caméras de surveillance, malgré la présence de plusieurs villas et d'un poste de sécurité à l'entrée du complexe. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division se sont rendus sur les lieux dans la nuit afin de procéder aux premières constatations.

Une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur de cette attaque, dont le mobile reste pour l'heure inconnu.