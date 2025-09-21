Ile Maurice: Agression - Un français grièvement blessé

20 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une violente agression s'est produite dans la soirée du jeudi 18 septembre à Grand-Baie, semant l'effroi dans un complexe résidentiel réputé pour sa tranquillité. Vers 22 h 45, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, de nationalité française et installé à Maurice depuis environ cinq ans, a été violemment attaqué à son domicile situé dans ce lotissement sécurisé.

Selon les informations recueillies par la police, l'épouse de la victime se trouvait dans une autre pièce lorsqu'elle a entendu son mari crier à l'aide. En se précipitant, elle a découvert un individu en train de tabasser ce dernier. Surpris, l'assaillant a pris la fuite avant l'arrivée des secours.

Le blessé a été conduit d'urgence à la clinique C-Care de Grand-Baie, avant d'être transféré à l'hôpital Wellkin, à Moka, où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé critique et il a été admis en unité de soins intensifs.

La zone où s'est déroulée l'agression n'est pas équipée de caméras de surveillance, malgré la présence de plusieurs villas et d'un poste de sécurité à l'entrée du complexe. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division se sont rendus sur les lieux dans la nuit afin de procéder aux premières constatations.

Une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur de cette attaque, dont le mobile reste pour l'heure inconnu.

Lire l'article original sur L'Express.

