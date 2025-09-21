Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar en quête d'un rendez-vous avec l'histoire

Le cyclisme mauricien s'apprête à vivre un grand rendez-vous que sont les Championnats du monde sur route, du 21 au 28 septembre, au Rwanda. Neuf cyclistes défendront nos couleurs au pays des Mille Collines, avec, en figure de proue, Kimberley Le CourtPienaar, en quête d'un podium historique dans la course en ligne élite dames.

L'attention sera donc surtout portée sur Kimberley Le Court-Pienaar. La double championne de Maurice 2025 arrive à Kigali avec dans ses bagages des résultats majeurs, dont sa victoire à Liège-Bastogne- Liège, celle de la 5e étape au Tour de France Femmes et un maillot jaune porté sur cette Grande Boucle, des premières pour une cycliste africaine.

La Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), consciente de l'opportunité, a réuni le financement nécessaire avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et son sponsor principal, le groupe MCB, pour offrir à Le Court-Pienaar les meilleures conditions. Elle sera entourée de son propre staff - la directrice sportive Fien Delbaere, la mécanicienne Lucia Geeroms et la soigneuse Lisa Van de Voorde - et logée dans un hôtel cinq étoiles, au même niveau que ses adversaires des grandes nations.

*«Définitivement, le circuit de la course sur route va convenir à Kim, j'en suis persuadé. Elle est dans la meilleure saison de sa carrière avec une confiance totale. Elle peut faire de belles choses. Elle a fait ce qu'il fallait à l'entraînement pour être à 200 % et on va aller chercher avec elle la médaille. Le rôle de Lucie (Lagesse) et d'Aurélie (HalbwachsLincoln) sera de l'accompagner le plus loin possible», observe Vincent Graczyk, l'entraîneur national.

Parlant de nos représentants en élite hommes, Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond, le technicien français dira qu'«ils ont bien récupéré après le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun.» «Ils ont roulé depuis mardi et ils seront dans de bonnes dispositions pour le contre-la-montre individuel (CLMI) ce dimanche (NdlR : 21 septembre)», ditil.

Par contre, pour William Piat, «c'est un peu compliqué.» Notre unique représentant en U23 hommes souffre des séquelles de sa chute lors de la dernière étape de l'épreuve camerounaise. «William n'a repris le vélo qu'aujourd'hui (NdlR : jeudi) après trois jours de repos. Il va se remettre en route gentiment. Malheureusement, avec cette chute, il ne sera pas à 100 % lundi (pour le CLMI U23), mais on espère qu'il sera bien remis pour le relais mixte mercredi», confie Vincent Graczyk.

∎ Brillant vainqueur du Grand Prix Chantal Biya au Cameroun, Alexandre Mayer entamera sa campagne aux Mondiaux plein de confiance.

S'agissant de nos trois juniors, ils ont bien profité de leur stage final au Rwan- da ces deux dernières semaines. Tristan Hardy avait rejoint Juliano Ndriamanampy et Henri Rouillard après un passage au centre de Font Romeu, suivant sa belle 4e place au Grand Prix de Plouay junior, le 29 août.

«On ne va pas mettre la pression sur les épaules de Tristan (Hardy). Il sait se préparer, comme il l'a prouvé sur les différentes courses auxquelles il a pris part cette année. Au CLMI, ce sont les jambes qui parlent. Il n'y a pas de secret. Par contre, pour la course en ligne, on va discuter avec lui. Il y a des choses à faire. On va l'accompagner pour qu'il puisse faire le meilleur résultat avec Henri et Juliano soudés autour de lui. Ceci dit, il n'y aura pas d'obligation de médaille. C'est son premier championnat du monde et il est là, comme ses deux camarades, pour découvrir», fait ressortir notre interlocuteur.

Pour conclure, Vincent Graczyk dira que tous les coureurs sont motivés. Avec le soutien de Michel Thèze et du mécano Mervin Bignoux, l'entraîneur national mettra ses protégés dans les meilleures dispositions possibles. De toute manière, nos représentants ont eu quelques jours pour s'adapter aux conditions au Rwanda, soit l'altitude, la chaleur et l'humidité. «On y va à la cool mais pas sans ambitions», résume avec pertinence l'entraîneur national.

******

Le programme

Dimanche 21 septembre :

Contre-la-montre individuel élite hommes : Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond

Contre-la-montre individuel élite dames : Aurélie Halbwachs-Lincoln et Lucie Lagesse

Lundi 22 septembre :

Contre-la-montre individuel U23 hommes : William Piat

Mardi 23 septembre :

Contre-la-montre individuel junior hommes : Juliano Ndriamanampy, Tristan Hardy et Henri Rouillard

Mercredi 24 septembre :

Relais mixte : Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, William Piat, Kimberley Le Court-Pienaar, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse

Vendredi 26 septembre :

Course en ligne junior hommes : Juliano Ndriamanampy, Tristan Hardy, Henri Rouillard

Course en ligne U23 hommes : William Piat

Samedi 27 septembre :

Course en ligne élite femmes : Kimberley Le Court-Pienaar, Aurélie Halb- wachs-Lincoln, Lucie Lagesse

Dimanche 28 septembre :

Course en ligne élite hommes : Alexandre Mayer

******

Houlder Mohamed, premier Malgache sur la ligne de départ

Une grande première pour Madagascar. Le coureur Houl- der Mohamed deviendra le premier natif de la Grande Île à prendre part à un championnat du monde à Kigali. Licencié à l'île Maurice, Houlder Mohamed a obtenu le droit de participer après la validation de son dossier par l'Union Cycliste Internationale (UCI) et la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC).

«C'est un honneur pour moi d'être le premier Malgache à participer à un Mondial. Nous franchissons une barrière symbolique», a confié Houlder Mohamed à l'express de Madagascar. Le choix de l'UCI s'explique par les efforts conjugués de la CAC et de Jean-Philippe Lagane, membre de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), qui ont plaidé pour la reconnaissance du potentiel du jeune coureur malgache. La licence mauricienne du coureur a également facilité sa régularisation administrative, ouvrant ainsi la voie à cette participation.