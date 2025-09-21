Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «J'ai demandé à Rama Sithanen de step down»

Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 20 septembre, le Premier ministre Navin Ramgoolam a confirmé avoir demandé à Rama Sithanen de se retirer de ses fonctions.

«Il est évident que depuis quelques jours, la position du gouverneur de la Banque de Maurice est devenue intenable et inacceptable. Pour que la Banque centrale fonctionne dans la sérénité, j'ai demandé à Rama Sithanen de step down. Cela dit, je ne remets pas en question ses compétences», a déclaré le chef du gouvernement.

Il a ajouté que, dès lundi 22 septembre, il entend nommer un deuxième Deputy Governor, puis, immédiatement après, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice. Interrogé par les journalistes pour savoir si Rama Sithanen avait remis sa démission, Navin Ramgoolam a simplement répondu : «Il a demandé à me rencontrer.»

Le Premier ministre s'est également exprimé sur l'arrestation d'un journaliste, pointant du doigt de graves manquements au sein de la Cybercrime Unit. «Il y a un problème avec la Cybercrime Unit : ils ne savent pas faire leur travail. Même le Deputy Prime Minister, qui assurait l'intérim du Premier ministre, n'était pas au courant de cette arrestation, pas plus que le Commissaire de police. Il y aura une enquête et des conséquences», a-t-il affirmé.

Enfin, Navin Ramgoolam a annoncé la nomination de Gajjaluxmi Mootoosamy comme ambassadrice de Maurice à Washington.