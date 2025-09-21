Ile Maurice: Albion triomphe en finale des Jeux de l'Ouest

La finale féminine de volleyball des Jeux de l'Ouest a tenu toutes ses promesses, opposant Albion à Flic-en-Flac dans une rencontre pleine d'intensité. Après un premier set très disputé, où les deux équipes se sont relayées au score à plusieurs reprises, Albion a finalement pris l'avantage avant de dérouler pour s'imposer sur le score sans appel de 3-0.

D'entrée de jeu, Flic-en-Flac a montré qu'il n'était pas venu en spectateur. Les deux équipes ont bataillé point par point, alternant phases offensives et défensives avec une intensité impressionnante. Chaque échange faisait basculer l'avantage d'un camp à l'autre, offrant au public un spectacle haletant.

C'est finalement Albion qui a su se montrer plus réaliste dans les moments décisifs, concluant les points importants pour empocher le premier set.

Portées par cette première manche arrachée de haute lutte, les joueuses d'Albion ont ensuite haussé leur niveau de jeu. Plus précises au service, solides au contre et efficaces en attaque, elles ont dominé le deuxième set, réduisant les marges d'erreur de leurs adversaires.

Le troisième set fut à sens unique : galvanisées par leurs supporters, l'équipe d'Albion a pris le contrôle dès les premiers échanges et n'ont plus jamais relâché la pression, scellant une victoire éclatante.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur d'Albion n'a pas caché sa satisfaction : «Le premier set a été difficile, mais les filles ont gardé leur calme et montré leur caractère. Après ça, elles ont pris confiance et tout s'est enchaîné naturellement.»

Avec ce triomphe, Albion confirme sa place parmi les équipes phares du volleyball féminin régional et inscrit une nouvelle page dans l'histoire des Jeux de l'Ouest.