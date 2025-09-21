Ile Maurice: Flic-en-Flac sacré face à Bambous

La grande finale de volleyball des Jeux de l'Ouest a tenu toutes ses promesses. Flic-en-Flac et Bambous se sont livrés un duel haletant, marqué par des rebondissements et une intensité à couper le souffle.

Dès le coup d'envoi, Flic-en-Flac a imposé son rythme. Entre attaques placées et défenses solides, l'équipe a survolé les deux premiers sets, donnant l'impression d'un scénario déjà scellé.

Mais Bambous n'a pas dit son dernier mot. Portés par un public acquis à leur cause, les joueurs ont redoublé d'efforts dans le troisième set. Plus agressifs, plus solidaires, ils ont su arracher la manche, réduisant l'écart à 2-1 et relançant ainsi le suspense.

Le quatrième set a été celui de la délivrance pour Flic-en-Flac. Guidés par un Julio impérial - le numéro 8, auteur d'attaques spectaculaires et décisives - les champions ont repris les commandes et scellé le match avec sang-froid et puissance.

Score final : Flic-en-Flac 3 - 1 Bambous.

Ce sacre consacre un collectif soudé, sublimé par la performance exceptionnelle de Julio, véritable héros de la rencontre. Bambous, malgré la défaite, sort grandi de cette finale en ayant démontré un coeur et une combativité exemplaires.