Ile Maurice: Un homme religieux soupçonné d'attouchements

Une affaire troublante secoue les hautes Plaines-Wilhems depuis le début de septembre. Un homme d'une quarantaine d'années, présenté comme un homme religieux, et figure connue dans certains lieux de culte, est soupçonné d'avoir eu un comportement déplacé envers un adolescent de 16 ans.

Selon les éléments recueillis, le jeune garçon, qui avait commencé à fréquenter le temple en 2024, aurait été progressivement approché par le religieux. Ce dernier aurait gagné sa confiance en lui donnant de petites tâches à effectuer pendant les sessions de prière. C'est dans ce contexte que des gestes considérés comme inappropriés se seraient produits à deux reprises, au sein même du kovil.

Après une première situation inconfortable, le religieux aurait aussi pris contact avec l'adolescent par messages. Effrayé et craignant de s'attirer des représailles, le jeune garçon serait resté silencieux pendant plusieurs semaines. Mais, incapable d'en supporter davantage, il a fini par se confier à sa famille, qui a immédiatement alerté la police au début du mois.

La Brigade pour la protection de la famille a ouvert une enquête. Le suspect a été arrêté au cours de la première semaine de septembre à la suite d'une parade d'identification avant de comparaître en cour. Il a été relâché après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 35 000. En début de semaine, le lundi 15 septembre, un exercice de reconstitution des faits s'est tenu dans le temple où se seraient déroulés les incidents.

Une source proche de la famille indique que les proches de l'adolescent vivent dans l'inquiétude, affirmant avoir reçu des menaces de la part de personnes supposément liées au religieux.