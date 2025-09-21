Ile Maurice: Saisie record de 3 003 t-shirts contrefaits au port

Une nouvelle opération de surveillance douanière a permis à la Mauritius Revenue Authority (MRA) de mettre la main sur une importante cargaison de vêtements contrefaits.

Pas moins de 3 003 t-shirts imitant de grandes marques internationales ont été saisis au Customs Freight Station, à la suite d'une inspection minutieuse menée le 17 septembre.

La saisie est intervenue après l'arrivée du navire Maersk San Christobal en provenance de Tanjung Pelepas, Malaisie. Sur la base d'un profilage, les douaniers ont décidé de procéder à un contrôle approfondi de 13 colis suspectés de contenir des marchandises illégales. Les soupçons se sont révélés justifiés : les agents ont découvert des imitations de vêtements de luxe soigneusement emballées et destinées à inonder le marché local.

Selon le rapport de la MRA, les articles contrefaits saisis imitaient plusieurs grandes enseignes internationales dont :

Polo Ralph Lauren : 1 673 pièces, représentant la majorité de la saisie.

Hugo Boss : 1 181 pièces.

Tommy Hilfiger : 89 pièces.

Lacoste : 60 pièces.

La MRA rappelle que ces opérations de contrôle visent à lutter contre la contrefaçon, un fléau qui touche non seulement les titulaires de marques, mais aussi les consommateurs et l'économie nationale. « La contrefaçon nuit gravement à l'équité du marché, mine la confiance des consommateurs et peut représenter un danger sanitaire et sécuritaire, car ces produits ne respectent aucune norme de qualité », souligne l'Autorité. En outre, de telles pratiques privent l'État de recettes fiscales et portent atteinte aux entreprises locales qui, elles, s'acquittent de leurs obligations légales et commerciales.

Cette saisie spectaculaire démontre une fois de plus l'efficacité des mécanismes de contrôle mis en place par la MRA. L'institution s'engage à poursuivre et intensifier ses efforts pour protéger la propriété intellectuelle et faire barrage à la prolifération de produits frauduleux sur le marché mauricien.