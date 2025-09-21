Ile Maurice: Un policier porte plainte contre un sergent

Un incident inhabituel a été rapporté au poste de police de Rose-Belle ce vendredi 19 septembre. Vers 10 h 45, un constable de police de 34 ans, affecté au Maritime Air Squadron, s'était rendu en compagnie de son épouse pour renouveler son passeport.

Dans sa déclaration le trentenaire, qui n'était pas en service au moment des faits, explique qu'après avoir déposée son épouse, il est parti vaquer à ses occupations.

Toutefois, peu de temps après, il aurait reçu un appel de son épouse l'informant qu'une Woman Police Constable (WPC) venait de lui dire qu'en quittant le poste, son van avait percuté sa voiture alors qu'il faisait marche arrière dans l'enceinte de l'établissement.

Le plaignant soutient qu'il est alors immédiatement retourné au poste pour s'enquérir de la situation. Une fois sur place, pendant qu'il parlé à une Woman Police Sergent (WPS) dont il ne connaît pas le nom, un sergent de police serait intervenu en criant.

Selon le constable, sans crier gare et motif raisonnable, le sergent aurait commencé à le menacer en lui pointant du doigt avant de proférer des insultes. Mais ce n'est pas tout, le sergent, l'aurait ensuite bousculé avec le coude. Si le constable précise qu'il n'a pas été blessé il précise s'être senti intimidé. Il s'est alors rendu dans la charge room du poste, où le sergent aurait tenté de le menacer à nouveau.

Il aura finalement fallu l'intervention des autres policiers présents pour rappeler le sergent à l'ordre avant que ce dernier ne quitte les lieux.