Algérie: Chargé par le président de la République, Attaf arrive à New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l'AG de l'ONU

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, samedi à New York, pour participer aux travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies, placée sous le thème "Mieux ensemble: plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains", indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf représentera l'Algérie au débat général de l'AG, prévu du 23 au 30 septembre 2025 et prendra part à plusieurs réunions de haut niveau au Conseil de sécurité onusien, notamment la session de débat programmée à la demande de l'Algérie et de nombre de pays islamiques sur la question palestinienne, ainsi que la réunion convoquée par la République de Corée, qui assure la présidence du Conseil de sécurité durant le mois de septembre, sur l'intelligence artificielle et ses implications pour la paix et la sécurité internationales, précise le communiqué.

"En marge du segment de haut niveau des travaux de l'AG, le ministre d'Etat participera aux réunions programmées dans le cadre des groupes géopolitiques auxquels appartient notre pays, à l'instar de la Ligue des Etats arabes, de l'Union africaine (UA), de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), du Mouvement des non-alignés ainsi que du G77+Chine", ajoute le communiqué.

Attaf aura également de "nombreuses rencontres bilatérales avec ses homologues de pays frères, amis et partenaires de l'Algérie, ainsi qu'avec plusieurs responsables des Nations Unies et d'autres organisations internationales, conclut le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn