Algérie: Le pays rejoint officiellement l'AIPA en tant qu'unique membre observateur

ALGER — L'Algérie a officiellement rejoint l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA), en tant qu'unique membre observateur, ce qui constitue une importante réalisation pour la diplomatie parlementaire, s'inscrivant dans la dynamique de la diplomatie algérienne, sous l'impulsion du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique samedi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Cette adhésion a été officialisée samedi lors d'une cérémonie tenue à Kuala Lumpur (Malaisie), en marge de la session annuelle de cette organisation parlementaire de poids, précise la même source.

Une délégation de l'APN, conduite par le vice-président de l'Assemblée, Mondher Boudène, en sa qualité de représentant du président de l'APN, Ibrahim Boughali, a pris part à cette cérémonie, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en Malaisie, Abdelhafid Bounour.

La levée du drapeau national, marquant un moment symbolique de cette adhésion, souligne la présence officielle de l'Algérie dans cet espace parlementaire international.

Cette adhésion "confirme la dynamique ascendante de la diplomatie parlementaire algérienne, déjà illustrée l'an dernier par l'entrée de l'APN au Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino)", souligne le communiqué.

De même qu'"elle s'inscrit dans la stratégie globale de l'Algérie, sous la conduite du Président Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les liens avec l'Asie après la signature du Traité d'amitié et de coopération avec l'ASEAN et lui ouvre de nouvelles perspectives politiques et économiques, notamment un rapprochement avec les économies dynamiques d'Asie du Sud-Est, tout en offrant une tribune pour défendre ses positions et renforcer la coopération législative. Un pas supplémentaire qui conforte son rôle de passerelle stratégique entre l'Afrique, le Monde arabe et l'Asie", note la même source.

Créée en 1977, l'AIPA réunit dix membres permanents, dont l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam, ainsi que vingt-cinq observateurs, parmi lesquels des puissances mondiales telles que la Chine, la Russie, les Etats-Unis et l'Union européenne.

Plateforme d'échanges politiques, économiques et culturels, elle joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la coopération régionale.