Algérie: Bouden reçu à Kuala Lumpur par le nouveau SG de l'AIPA

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Monder Bouden a été reçu, samedi à Kuala Lumpur (Malaisie), par le nouveau Secrétaire général de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est "ASEAN" (AIPA), Chem Widhya, a indiqué un communiqué de l'APN.

Le Cambodgien Chem Widhya "sera officiellement nommé lors de la séance de clôture de la 46e Assemblée générale de l'AIPA, prévue ce jour, et prendra effectivement ses fonctions à compter de janvier 2026", précise-t-on de même source.

Après avoir adressé ses félicitations au nouveau SG, M. Bouden a exprimé "sa joie de rencontrer, cette année, ce diplomate et parlementaire chevronné, qui contribuera, sans nul doute, à renforcer les relations bilatérales entre l'Algérie et l'AIPA", rappelant, par là même, la rencontre qu'il avait eue, l'année dernière, avec la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, en marge de la 45e AG de l'AIPA, ajoute la même source.

Le représentant du président de l'APN a réaffirmé, à cette occasion, "l'attachement de l'Algérie à établir un partenariat et une coopération privilégiés avec l'AIPA d'une part, et avec l'ASEAN d'autre part, d'autant plus que l'Algérie a adhéré en juillet 2025 au Traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN, qui entretient des relations privilégiées avec ses dix membres permanents".

Bouden a tenu à saluer "la coopération économique prometteuse établie avec la majorité des pays de l'ASEAN dans plusieurs domaines, notamment dans les nouvelles technologies et les énergies renouvelables", faisant part de "la forte volonté de l'APN de développer les relations parlementaires avec l'AIPA, compte tenu du rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations internationales".

De son côté, M. Widhya a exprimé "sa grande joie à l'occasion de cette rencontre bilatérale, en raison de l'estime particulière qu'il voue à l'Algérie où il a vécu entre 1970 et 1975, son père étant alors ambassadeur du Cambodge en Algérie".

Le nouveau secrétaire général de l'AIPA a mis en avant "les relations historiques liant le Cambodge et l'Algérie depuis l'indépendance", saluant "le rôle pionnier que l'Algérie a joué et continue de jouer au sein du Mouvement des non-alignés, en faveur des peuples colonisés et des mouvements de libération à travers le monde, notamment en Afrique".

Au terme de la rencontre, M. Widhya a affirmé "sa ferme détermination" à oeuvrer au renforcement des relations bilatérales entre l'AIPA et l'Algérie, qui, a-t-il dit, "recèle d'immenses potentialités sur tous les plans", tout en soulignant son attachement à "renforcer la coopération commune pour relever les défis actuels".

