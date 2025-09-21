Algérie: Exposition d'Osaka - Poursuite des journées portes ouvertes sur la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert

ALGER — Les journées portes ouvertes sur la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert se poursuivent au niveau du stand de l'Algérie à l'Exposition universelle d'Osaka "Expo 2025" (Japon), dans le cadre de la semaine "Avenir de la terre et biodiversité", qui se tient du 17 au 28 septembre en cours.

Des experts du ministère des Hydrocarbures et des Mines ainsi que du ministère de l'Energie et des Energies renouvelables ont présenté aux visiteurs du Japon et d'autres pays, les potentialités énergétiques dont dispose l'Algérie, et leur ont exposé ses efforts visant à diversifier ses sources énergétiques.

Dans ce cadre, des explications détaillées ont été fournies sur les fondements de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, tout en mettant en exergue les réalisations accomplies dans ce sens, notamment dans le cadre du programme national des énergies renouvelables visant à produire 15.000 MW de ces ressources à l'horizon 2035.