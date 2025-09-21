Afrique du Nord: Basket / Championnat arabe des clubs féminins/Finale - Le GS Cosider décroche la médaille d'argent

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Le club algérien du GS Cosider a remporté la médaille d'argent après sa défaite face à son homologue jordanien d'Al-Fahis sur le score de 66-58, en finale du Championnat arabe des clubs féminins (10-19 septembre), disputée vendredi soir Al Medinah (Arabie saoudite).

Les scores des quart-temps ont été comme suit : (17-11, 18-12, 14-21, 17-14).

La basketteuse algérienne Hind Mouna (GS Cosider), a été sacrée meilleure joueuse du tournoi arabe.

Pour rappel, le représentant algérien a enregistré six succès lors de la phase de poules: face aux Koweitiennes d'Al Karine 75-52 et d'Al Fatat SC 87-77, Al Hala (Bahreïn) 76-74, Shardjah (EAU) 101-64 et Al Fahis 94-88, contre une défaite face Al-Ula (Arabie saoudite) 91-85.

La précédente édition de la compétition arabe disputée en 2024 en Jordanie, avait été remportée par le club local d'Al Fahis, devant la formation saoudienne d'Al Ula, au moment où le représentant algérien, GS Cosider, avait terminé sur la troisième marche du podium.

